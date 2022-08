“O MPLA não ganhou as eleições", diz Adalberto Costa Júnior

O presidente do maior partido na oposição diz que a UNITA não reconhece os resultados provisórios da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), que atribuem vitória de 51,07% ao partido no poder MPLA.



“O MPLA não ganhou as eleições do dia 24 de Agosto pelo que a UNITA não reconhece os resultados provisórios divulgados pela CNE”, disse o líder do partido do Galo Negro em breve comunicação à imprensa ao da noite desta sexta-feira, 26, no Complexo Sovsmo, Viana, sede do partido em Luanda.

A UNITA que aparece na segunda posição dos dados provisórios da CNE, com uma percentagem de 44,05%, diz que as informações que detém, fruto da sua contagem paralela, não condizem com aqueles que estão a ser oficialmente divulgados.



Mencionando alguns casos particulares que apresentam disparidade entre os dados da CNE e os do seu partido, Costa Júnior disse que em Luanda, por exemplo, a UNITA venceu com 70% dos votos e não com os 62,59% que “a CNE nos atribuiu”.



No final da sua breve intervenção, o engenheiro Adalberto Costa Júnior desafiou a CNE “em nome da verdade” a aceitar a estruturação de uma comissão, com mediação internacional, para a recontagem dos votos com as “actas sínteses em posse da CNE” e as “actas sínteses em posse dos partidos políticos".



Até ao momento ainda é incerto que passos legais a UNITA pretende dar como resposta às suas últimas alegações.



Costa Júnior não deixou de agradecer ao apoio popular que tem recebido, apelando calma e tranquilidade.



“Apelamos a todos os angolanos e angolanas a manterem-se calmos e confiantes na direcção da UNITA”.



Israel Campos

