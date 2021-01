Angola: Pelo menos quatro mortos em confrontos na Lunda Norte

Quatro pessoas foram mortas e sete outras feridas durante confrontos na cidade da Cafunfo na província angolana da Lunda Norte, disse a polícia .

Cinco pessoas , um polícia e um membros das forças armadas angolanas também ficaram feridos.

Há vários dias que se registava grande tensão na zona depois do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe ter anunciado uma manifestação a pedir conversações com o governo.

O comando provincial da polícia disse ter-se registado “um acto de rebelião armada praticado por um grupo de aproximadamente 300 elementos, afectos ao movimento Protectorado Lunda Tchokwe esta madrugada na vila mineira do Cafunfo-Cuango”

Segundo a polícia “os manifestantes eram portadores de armas de fogo do tipo AKM, caçadeiras, ferros, paus e outras armas brancas, bem como pequenos engenhos explosivos artesanais, tendo-se dirigido às instalações da esquadra policial do Cafunfo, para a sua ocupação efectiva com perspectiva de aposição de uma bandeira”.

Uma viatura foi “vandalizada” pelos atacantes, disse a polícia

Anteriormente o movimento tinha enfáticamente negado acusações de que estava a planear uma acção armada afirmando que todas as suas manifestações seriam pacíficas.