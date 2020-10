Angola: Movimento de jovens quer calendário para as autarquias

O Movimento Jovens pelas Autarquias (MJpA) uma aglutinação de movimentos sociais juvenis, desafiou o governo de João Lourenço a adoptar um calendário que leve às eleições autárquicas no próximo ano.



O MjpA deu a conhecer em conferência de imprensa sua própria proposta de calendário dos passos ainda a dar e que que culmina com as eleições em Julho do próximo ano.

Segundo o activista Fernando Sacuela Gomes mais conhecido por Leví Alá Molowingui este movimento visa exigir ao executivo angolano que aprove um cronograma que visa realizar as acções a levar a cabo para que em julho de 2021, sejam efectivamente realizadas as eleições autárquicas em Angola.

“A partir de 15 de outubro a novembro, assim que começa o ano legistalivo, tem de se reservar esse período para aprovar as questões legais”, disse acrescentando que “ dezembro e Janeiro tem de ser reservado para a comissão multesectorial que vai criar e distribuir o cartão do munícipe, até fevereiro ver as infra-estruturas para as autarquias, abril para convocar as autarquias e julho de 2021, realizar as eleições autárquicas.”

Leví Alá Molowingui afirma que a questão das autarquias não pode ser um assunto exclusivo dos partidos políticos.

“É a acção dos partidos políticos que levou a situação onde está este país, sem autaquicas não há mínimo de desenvolvimento”, disse.

Leví Alá Molowingui revelou também que estão neste movimento pelas autarquias, a Plataforma Cazenga em Acção – PLACA, Plataforma de Interveção do Kilamba Kiaxi, Núclo de Boas Acções do Municipio de Belas, e Projecto Agir de Cacuaco.