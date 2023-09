Angola e EUA acordam prioridades para a cooperação na Defesa

A capacitação das forças de segurança, a segurança marítima e a defesa cibernética e espacial são as prioridades acordadas pelos Estados Unidos e Angola no aprofudanmento das relações bilaterais no capítulo da defesa, diz um comunicado do Departamento de Defesa americano.

Na nota, o Pentágono afirma que durante o encontro que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, manteve em Luanda nesta quarta-feira, 27, com o Presidente João Lourenço foram discutidas “prioridades mútuas que as duas nações vão adoptar para aprofundar a relação bilateral”.

“Eles acordaram dar prioridades ao desenvolvimento de capacitação, segurança marítima e defesa cibernética e espacial”, diz o comunicado que acrescenta que durante o encontro como o ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência, Francisco Pereira Furtado, foram discutidos “planos para avançar as prioridades bilaterais de segurança”, de acordo com o memorando de entendimento assinado em 2017 e a declaração conjunta de 2022.

“As duas partes acordaram ainda em estabelcer um dálogo anual de alto nível sobre Defesa para finalizar acordos de cooperação em segurança e priorizar oportunidades para se fortalecer a cooperação no setor da Defesa”, conclui o comunicado.

A visita de Lloyd Austin a Angola é a primeira de um secretário de Defesa americano ao país em 47 anos e também a primeira dele ao continente africano.

Antes de Luanda, ele esteve no Djibuti e no Quénia.