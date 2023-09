Secretário de Defesa dos EUA visita Angola na próxima semana

O secretário de Defesa dos Estados Unidos visitará Angola no início da próxima semana, num périplo que o levará também ao Djibouti e ao Quénia.

Em Luanda, segundo uma nota divulgada nesta quinta-feira, 21, pelo Departamento de Defesa, Lloyd J. Austin III irá debater a cooperação no setor da defesa, de modo a que essas relações sejam "mais fortes" e também "explorar caminhos para uma maior cooperação militar entre os EUA e Angola".

No final de 2022, quando o Presidente angolano visitou Washington, o incremento das relações militares foi um dos tópicos abordados num encontro que João Lourenço manteve com Loyd Austin.

Numa entrevista à Voz da América, na altura, Lourenço confirmou que o seu Governo está interessado em adquirir armamento americano como parte de um programa de reorganização das suas Forças Armadas.

Antes, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Llyod Austin, tinha revelado que o seu dDepartamentoo recebeu pedidos de Angola para material militar e que isso estava agora a ser analisado pelo Departamento de Estado.

“Nós queremos ver os Estados Unidos da América a participar no nosso programa de reequipamento das nossas forças armadas”, disse João Lourenço, quem recordou que “até hoje” as Forças Armadas Angolanas têm apenas “técnica soviética”.

E mais: “Nós entedemos que chegou o momento de darmos o salto para reamarmos as nossas Forças Armadas também com equipamento da NATO e olhamos para os próprios Estados Unidos como o parceiro ideal para nos ajudar a fazer essa transição”, acrescentou o Presidente angolano.

Entretanto, antes de chegar a Luanda, o secretário de Defesa visitará Djibouti e Quénia.

A visita aos três países, de 23 a 28 de Setembro, "sublinha o compromisso do Departamento de Defesa dos EUA em reforçar as parcerias e aumentar a segurança regional no continente africano".

Em Djibuti, Lloyd J. Austin III vai discutir a cooperação militar em curso, os desafios de segurança regional e as oportunidades para uma maior colaboração.



Em Nairobi, o responsável pela Defesa dos Estados Unidos deverá dialogar com as autoridades do país sobre segurança e os esforços de combate ao terrorismo.



Durante a viagem, a nota informa que o secretário Austin também visitará militares americanos destacados no Djibuti e o Quénia, "reiterando o apreço e a gratidão do Departamento pelo seu serviço e dedicação na promoção da paz e segurança na região".