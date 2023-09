Produtos angolanos a caminho dos EUA ao abrigo do AGOA

Os produtos alimentares angolanos passarão a estar em breve no mercado americano.



O início dessas exportações acontecerá nesta quinta-feira, 20, nas instalações da Foodcare Lda, no Centro de Logístico e Distribuição de Luanda, em Viana, segundo a Embaixada dos Estados Unidos em Angola, ao abrigo da Lei Crescimento e Oportunidade para África (AGOA, nas siglas em inglês),.



Um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos em Luanda divulgada nesta terça-feira, 19, diz que o ato assinala o início de uma “nova era” comercial entre aquela empresa angolana do setor alimentar e os Estados Unidos da América.



“Trata-se de uma ação que visa promover a diversificação económica através do comércio, desenvolvendo o setor agrícola e o agro empresarial através do apoio às empresas na obtenção de padrões mais elevados e da consistência necessária para exportar com sucesso para os EUA“, acrescenta o comunicado.



O Governo dos Estados Unidos, através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), financiou o Programa de Comércio e Investimento na África Austral (ATI), que facilita a exportação isenta de taxas aduaneiras de produtos para os Estados Unidos ao abrigo do AGOA, que, segundo a nota, "permite o acesso de aproximadamente sete mil produtos diversos, oriundos de países da África Subsaariana ao mercado norte-americano”.



Inaugurada em 2019, com um investimento de 52 milhões de kwanzas (62 mil dólares), a Foodcare é uma empresa familiar especializada no processamento de diferentes tipos de alimentos orgânicos, como Muteta, Kizaca, cogumelos, manteiga de amendoim, catatu, turtulho, farinha de inhame, polvilho doce, entre outros.



A marca dos produtos é "mavu” que significa terra em Kimbundu, uma das línguas nacionais.