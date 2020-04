Angola, a capacidade para realizar testes em massa para a COVID-19

O número de casos de Coronavírus que a maioria dos países do

continente africano apresenta podem esconder uma realidade que

projecta uma incidência de infecção que escapa ao controlo das

próprias autoridades sanitárias.



Esta é, de resto, a conclusão de alguns especialistas que acompanham

com alguma preocupação, o facto do continente africano, em particular

Angola estar sem capacidade para realizar testes em massa nas

comunidades para reunir uma estatística realista sobre a dimensão

desta pandemia.



Até agora Angola conta o registo de mais de uma dezena de casos, com

dois doentes recuperados e duas mortes. A maior parte dos casos são

importados.



As autoridades criaram uma comissão interministerial, encarregue de

actualizar, diariamente, a situação da Covid-19 no pais.



A ministra da saúde revelou, na última semana, que Angola dispõe de apenas um aparelho para efectuar os testes de Coronavírus. Silvia

Lutucuta garantiu que estão a ser desenvolvidos esforços para receber

mais equipamentos.



A confirmar este facto está o reforço de mais de duzentos médicos

cubanos que vão trabalhar em todos os municípios, bem como a chegada

de dezenas de toneladas medicamentos e material de biossegurança

para os profissionais da saúde.



O governo angolano está consciente dos efeitos letais desta doença

mundial. Por essa razão continua a anunciar medidas, sobretudo

económicas, para mitigar o seu impacto junto das populações que

dependem, na sua maioria do sector informal, e em cujas comunidades é alarmante as condiçōes de saneamento básico.



O especialista angolano em saúde publica Jeremias Agostinho, chama a atenção para os casos que o continente apresenta, desde que a pandemia chegou em vários países.



Em declarações a Tv Zimbo, Jeremias Agostinho diz que só o processo de

testagem nas comunidades vai garantir a confiabilidade dos casos.