Angola é um país virtual para João Lourenço - PRS

A terceira maior força da oposição em Angola disse que o presiddente João Lourenço apresnetou “um país virtual” totalmente desligado da realidade no seu recente discurso sobre o estado da nação.



Falando hoje aos jornalistas em resposta ao que foi o estado da nação de João Lourenço, Benedito Daniel o numero um do Partido da Renovação Social, PRS, entende que o chefe de estado levou à apresentação na Assembleia Nacional uma Angola que só existe nas fotografias e vídeos tirados pelo partido que dirige o país há 45 anos.

"O país real está aquém daquele apresentado pelo presidente da república”, disse.

“Angola real continua com os preços dos principais produtos e outros a subirem todos os dias, os empresários sem capacidade e a fecharem empresas e a despedirem angolanos todos os dias, o sistema de saúde e educação continuam precários, a criminalidade aumenta a cada dia” acrescentou o líder do PRS para quem “João Lourenço nos apresentou um país virtual baseado em relatórios bonitos e segundo o presidente a culpa por não ter feito mais é da covid".



O propalado programa de diversificação da economia nunca saiu do papel, disse Benedtio Daniel

“Aliás é assim que o partido no poder governa há 45 anos,

tudo no papel boas intenções quando vamos na prática nada, as obras só surgem quando se aproxima as eleições e feitas a correr para distrair os mais incautos", acrescentou

O dirigente do PRS criticou também o fato do presidente não ter anunciado um calendário para a realização das eleições autárquicas, afirmando que "uma vez mais os angolanos veem adiado o sonho e sem data de serem eles a escolherem os seus governantes locais”.

“Ficou claro que o governo não está interessado na realização das eleições autárquicas”, disse