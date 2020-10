Estado da Nação: Deputados querem que João Lourenço fale sobre as autárquicas

Os principais partidos da oposição angolana dizem que o Presidente João Lourenço deve usar a oportunidaade do discurso sobre o estado da Nação na quinta-feira, 15, para anunciar planos concretos para a realização das eleições autárquicas.

A deputada pelo maior partido na oposição Mihaela Webba afirma que o seu partido gostria de saber “quando é que o Presidente vai convocar eleições autárquicas”.

“Nós queremos que o poder seja descentralizado, que haja mais transparência na gestão da coisa pública, queremos que o dinheiro não fique todo em Luanda a ser mal gasto, queremos que quem gere o dinheiro tenha o voto dos angolanos e com este voto possa com legitimidade gastar o dinheiro em prol da resolução dos problemas dos cidadãos", acresenta a parlamentar.



O deputado Manuel Fernandes, da CASA-CE entende que, para além do Presidente da República ter de explicar esta questão devia também falar sobre como tirar os angolanos da precariedade em que vivem.

Para Fernandes é preciso que o Presidente explique "que caminhos para a saída desta situação, combate à corrupção e quando a Assembleia Nacional - em que o seu partido tem maioria - vai concluir a discussão do pacote autárquico”, que deve ser ainda neste ano.

Por seu lado, Rui Malopa, do PRS. entende que só com autarquias teremos boas instituições do Estado.

"O Presidente deve falar sobre isso, para que se possa conferir autonomia, independência e liberdade às instituições do Estado para que possam funcionar com estabilidade", sustenta.



O deputado independente Makuta Nkondo não espera nada de novo porque não tem nada para dar de novo.

"Acho que vai ser o mesmo discurso de sempre, o de melhorar o que está bem e corrigir o mal, por isso não espero ouvir nada de novo da boca de João Lourenço", conclui.

O discurso sobre o estado da Nação marca o início do ano legislativo.