Actualização - Trump espera ser preso na terça-feira e convoca protestos

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, numa publicação na sua rede social, disse aos seguidores, no sábado, que com base no que chamou de fuga de informação do escritório do procurador distrital de Manhattan, espera ser preso, na terça-feira.

Trump, na mensagem na sua plataforma Truth Social, pediu a seus apoiantes que “PROTESTEM, TOMEM A NOSSA NAÇÃO DE VOLTA!”

Não há confirmação das autoridades de quaisquer acusações criminais contra Trump.

Nos últimos dias, a imprensa reportou que as agências de aplicação da lei na cidade de Nova York discutem medidas de segurança para a rendição de Trump, caso ele seja indiciado.

Antes da sua possível prisão, alguns republicanos saíram em defesa, incluindo Mike Pence, seu ex-vice-presidente.

“Aqui vamos para outra acusação politicamente motivada”, disse Pence ao programa “This Week” da ABC, neste domingo, embora reconhecendo: “Não posso falar sobre o mérito do caso”.

O caso envolve o suposto pagamento de 130 mil dólares de Trump à estrela pornô Stormy Daniels para mantê-la quieta, pouco antes da eleição de 2016, no caso da sua alegação de que ela e Trump tiveram um caso de uma noite, que o ex-presidente nega há muito tempo.

Condenação

Pence, no entanto, continuou a condenar as ações de Trump ao tentar impedir o Congresso, a 6 de Janeiro de 2021, de certificar o voto do Colégio Eleitoral mostrando que ele havia perdido o mandato.

Cerca de 2.000 apoiantes de Trump invadiram o Capitólio e cerca de metade deles foram presos até agora sob uma série de acusações.

“A história responsabilizará Donald Trump pelos eventos de 6 de Janeiro”, disse Pence.

O ex-vice-presidente, considerando a sua própria candidatura à presidência em 2024, acrescentou que ele e Trump “acabaram de seguir caminhos separados”.

Se Trump for indiciado no caso Stormy Daniels, “será mais uma norma quebrada pelo homem que proclamou a sua intenção de perturbar todo o universo político”, disse Bradley Moss, advogado de Washington especializado em litígios envolvendo segurança nacional.

Se Trump for acusado criminalmente, será a primeira vez na história americana que um ex-presidente é preso.

“O facto de um ex-presidente dos Estados Unidos poder ser indiciado em horas ou dias é absolutamente sem precedents, se isso acontecer”, disse David B. Cohen, professor de ciências políticas, que pesquisa história presidencial na Universidade de Akron.

“Há uma longa história no país de pessoas muito poderosas evitando qualquer tipo de responsabilidade por ações e esta pode ser uma situação que contraria muitos dos descrentes que pensam que existem dois sistemas diferentes de justiça.”

Tanto Moss quanto Cohen observaram que Richard Nixon, que renunciou ao cargo de presidente em 1974 devido ao escândalo Watergate e foi posteriormente perdoado por seu sucessor, Gerald Ford, é o único ex-presidente dos Estados Unidos que enfrentou potencial risco.

Trump também enfrenta amplas investigações de um conselheiro especial do Departamento de Justiça e de um procurador estadual no estado da Geórgia, no sul, pela tentativa de reverter o resultado da eleição de 2020 para permanecer no poder.

O conselheiro especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, também investiga o papel de Trump em fomentar o motim no Capitólio e como ele manteve documentos classificados na sua propriedade na Flórida depois de deixar o cargo, em vez de entregá-los aos Arquivos Nacionais, conforme exigido por lei.

Território desconhecido

Ao contrário de Nixon, que caiu na obscuridade após a sua ignominiosa saída da Casa Branca, Trump está novamente a concorrer à presidência depois de perder em 2020. Apenas um presidente conseguiu um retorno não consecutivo, Grover Cleveland, em 1892.

“Trump é o favorito para a indicação republicana”, observou Cohen, da Universidade de Akron. “Se ele não estiver na prisão e continuar na corrida, acho que ele certamente será o candidato do Partido Republicano.”

Outros veem uma acusação de Trump desorganizando a corrida presidencial.

“Ninguém sabe que impacto isso realmente terá na campanha de 2024. Todo mundo especula loucamente, porque nunca tivemos uma situação anterior com a qual comparar”, disse Moss à VOA. “Estamos em território desconhecido.”

Espera-se que Trump seja desafiado pela indicação do partido por vários republicanos proeminentes, possivelmente incluindo Pence, bem como o governador da Flórida, Ron DeSantis, e outros. A ex-embaixadora dos EUA de Trump nas Nações Unidas, Nikki Haley, já entrou na corrida.

O pedido de protestos de Trump, se for preso nos próximos dias, ecoa a retórica incendiária que ele postou online antes do ataque ao Capitólio, há dois anos, quando manifestantes invadiram e por horas interromperam a tabulação cerimonial dos votos do Colégio Eleitoral.