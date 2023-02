Republicana Nikki Haley anuncia candidatura à Casa Branca em 2024

A antiga governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas Nikki Haley anunciou nesta terça-feira, 14, a sua intenção de concorrer à Presidência em 2024, desafiando, assim, o único pré-candidato republicano até agora, Donald Trump, ao propor uma "nova geração" de liderança em Washington.



"Sou Nikki Haley e estou a concorrer à Presidência", disse a filha de imigrantes indianos, de 51 anos de idade, num vídeo filmado em Bamberg, cidade onde nasceu na Carolina do Sul.

"É hora de uma nova geração de liderança, redescobrir a responsabilidade fiscal, proteger a nossa fronteira e fortalecer nosso país, nosso orgulho e nosso propósito", afirmou Haley que assim se apresenta como uma alternativa mais jovem e fresca ao antigo Presidente Trump de 76 anos.

No video ela fala da sua história de vida, afirmando que "era a orgulhosa filha de imigrantes indianos, nem negra, nem branca, eu era diferente".

Suas crenças



"Mas minha mãe sempre dizia: 'Seu trabalho não é focar nas diferenças, mas nas semelhanças", continuou Haley, criticando os que "olham para o nosso passado como prova de que os princípios fundadores da América são maus".



"Eles dizem que a promessa de liberdade é apenas inventada. Alguns acham que nossas ideias não são apenas erradas, mas racistas e más. Nada poderia estar mais longe da verdade", continuou a antiga governadora que criticou o Presidente Joe Biden dizendo que o seu historial "é péssimo".

"Mas isso não deveria ser uma surpresa, o establishment de Washington falhou connosco repetidas vezes", sublinhou a republicana que criticou a China pelo "genocídio" de membros de minorias étnicas, alertou que a Rússia estava "em marcha" e acusou o Irão de "assassinato" do seu próprio povo.

Ao concluir, Haley prometeu ser duro com os rivais da América.



"Vocês devem saber uma coisa sobre mim: eu não suporto valentões, e quando se chuta por trás, dói mais se usar saltos", alertou.

Haley, Trump e mais

Observadores acreditam que Nikki Haley e Donald Trump não serão os únicos a lançar à procura da nomeação republicana para a Presidência em 2024.



Em determinados círculos de Washington, admite-se que o governador da Flórida, Ron DeSantis, e o vice-presidente Mike Pence devem anunciar em breve a sua intenção de concorrer.



Nikki Haley ascendeu rapidamente na política da Carolina do Sul, ao construir uma reputação de conservadora franca.

Depois de ter apoiado Marco Rúbio nas primárias republicanas de 2016, ela aproximou-se muito de Donald Trump, que a nomeou embaixadora nas Nações Unidas.

Mais tarde, revelou sua simpatia por Trump, tendo escrito no Twitter três semanas depois da invasão do Capitólio pelos apoiantes do então Presidente, a 6 de Janeiro de 2021, estar "muito orgulhosa dos sucessos do Governo Trump, quer se trate de política externa ou política interna, devemos abraçá-los".

C/AFP