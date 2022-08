Trump levou 700 páginas de documentos classificados para a Flórida

O antigo Presidente dos EUA Donald Trump deixou Washington com mais de 700 páginas de documentos classificados, incluindo alguns contendo os principais segredos do governo, quando a sua presidência terminou no ano passado, revelaram os Arquivos Nacionais na terça-feira.

A divulgação veio numa carta datada de 10 de Maio da arquivista em exercício dos EUA, Debra Steidel Wall, a um dos advogados de Trump, Evan Corcoran, uma vez que ela rejeitou as alegações dos representantes de Trump de que o antigo presidente deveria ser autorizado a guardar alguns dos documentos, reivindicando o privilégio executivo do seu tempo na Casa Branca.

Wall descreveu o crescente alarme na Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça sobre os "potenciais danos resultantes da forma aparente como estes materiais foram armazenados e transportados" para a propriedade de Trump em Mar-a-Lago, em vez de serem entregues aos Arquivos Nacionais quando a sua presidência terminou, como exigido pela lei norte-americana.

A sua carta dizia que havia "mais de 100 documentos com marcas de classificação" nas 15 caixas de materiais que o governo recuperou de Mar-a-Lago em Janeiro, a primeira das três vezes este ano que o FBI e os arquivistas norte-americanos recolheram caixas de materiais classificados da residência de Inverno de Trump e do clube privado na costa atlântica.

Trump e os seus assistentes entregaram mais documentos em Junho, e depois os agentes do FBI, agindo com um mandato de busca aprovado pelo tribunal, recuperaram mais duas dúzias de caixas, incluindo 11 caixas de ficheiros classificados no dia 8 de Agosto, ao revistarem o seu escritório, uma área de armazenagem na cave e outras salas da propriedade.

Alguns dos documentos recuperados foram classificados como "TS/SCI", que significa "Top Secret/Sensitive Compartmented Information", ou rotulados como "Special Access Programs", os quais contêm alguns dos segredos mais bem guardados do governo e devem ser vistos apenas em instalações governamentais seguras, e não numa residência como Mar-a-Lago. Além de ser a casa do Trump vários meses por ano, é um clube e hotel de luxo para membros que pagam quotas.

Trump alegou que desclassificou os materiais antes do fim do seu mandato a 20 de Janeiro de 2021, e Joe Biden tornou-se o presidente dos EUA, mas nem Trump nem os seus assistentes produziram qualquer prova documentada de tal desclassificação.

John Solomon, um dos aliados de Trump nos noticiários e uma das ligações do antigo presidente aos arquivos, divulgou primeiro a carta de Wall na segunda-feira à noite e os arquivos divulgaram-na depois na terça-feira.

A nova divulgação veio quando os advogados de Trump na segunda-feira pediram a um tribunal federal para bloquear temporariamente o FBI de rever documentos recuperados da sua propriedade na Florida até que um mestre especial possa ser nomeado para separar quaisquer materiais abrangidos pelo privilégio executivo e devolvê-los a ele.

Os investigadores federais estão a investigar se Trump manteve ilegalmente os registos em Mar-a-Lago, alegando num mandado de busca que utilizou para a operação de 8 de Agosto que poderia ter violado três leis dos EUA, incluindo a Lei de Espionagem.

O New York Times informou na segunda-feira que, no total, o governo recuperou mais de 300 documentos classificados do património do Trump, incluindo materiais da CIA, Agência Nacional de Segurança e FBI, embora o conteúdo do material não tenha sido divulgado.

Trump criticou o processo, e o seu arquivamento legal chamou a busca do FBI de 8 de Agosto como um "passo chocantemente agressivo".

O Procurador-Geral Merrick Garland disse ter autorizado a busca, e um magistrado federal aprovou-a após o FBI ter afirmado numa declaração juramentada que acreditava que poderia ter sido cometido um crime.

Os aliados de Trump afirmaram que ele tinha uma "ordem permanente" para desclassificar o material retirado da Sala Oval da Casa Branca, mas não foi produzida qualquer papelada que o confirmasse.

Após a busca de 8 de Agosto, algumas das maiores organizações noticiosas americanas pediram ao magistrado federal Bruce Reinhart na Florida que tornasse pública a declaração do FBI detalhando a causa provável para a realização da busca. O Departamento de Justiça opõe-se à divulgação do documento por receio de que possa comprometer a sua investigação e divulgar os nomes das testemunhas cooperantes.

O juiz magistrado disse que estava a considerar a libertação de uma versão revista da declaração juramentada, mas reconheceu na segunda-feira que se partes fundamentais da mesma fossem apagadas, como solicitado pelos procuradores do governo, a sua divulgação não teria praticamente qualquer significado. Ordenou aos procuradores que apresentassem as suas propostas de redacções da declaração até quinta-feira.