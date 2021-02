Activistas de direitos humanos impedidos de investigar as mortes no Cafunfo

A polícia angolana impediu activistas da organização de direitos humanos Mosaiko e da Rede de Defensores de Direitos Humanos de investigarem os confrontos no Cafunfo do fim do mês passado.

Os activistas estão retidos em casa de um padre local que está sob vigilância policial.

Num relato publicado nas suas redes sociais a Mosaiko afirma que “esta acção intimidatória começou ontem [quarta-feira], quando, por volta das 20:00, dois polícias apareceram na residência paroquial, alegando ter um recado para o padre”.

“Esta manhã, uma funcionária da casa tentou sair, mas foi avisada pela polícia que se encontrava à porta, de que se saísse, já não poderia voltar”, disse a organização

As autoridades teriam afirmado que a retenção dos activistas se deve às medidas de prevenção contra o Coronavírus.

Anteriormente a polícia tinha impedido a entrada no Cafunfo de uma delegação parlamentar da UNITA que tencionava investigar o que ocorreu na cidade onde as autoridades dizem ter havido uma tentativa de ataque a uma esquadra no dia em que estava prevista uma manifestação convocada pelo Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe.

As autoridades disseram terem-se registado seis mortos algo contrariado por residentes locais e pelos partidos da oposição que dizem terem-se registado mais de 20 mortos.

O Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe negou também a afirmação do governo que tinha havido um ataque dos seus simpatizantes a uma esquadra da polícia

As autoridades angolanas ainda não explicaram porque não permitem a recolha de dados na cidade por parlamentares ou activistas dos direitos humanos mas o comandante da Polícia Nacional disse numa conferência de imprensa que não vai realizar-se nenhuma investigação