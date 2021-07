Activista anuncia cancelamento de manifestação no Cunene na chegada de João Lourenço.

Após negociações com o governo provincial, activistas na província do Cunene cancelaram uma manifestação prevista para coincidir com a chegada do Presidente João Lourenço esta quinta-feira.



A decisão foi contudo criticada por pelo menos um outro activista que dissem que a decisão tinha sido tomada sem qualquer tipo de consultas.

Lito Deputadoque anunciou o cancelamento da manifestação disse que “uma das reivindicações” nomeadamente o caso do activista João Muhala que se encontra detido há várias semanas “já foi atendida, (porque)o Tchilalo João Muhala, detido em Peu-Peu, já tem a data de julgamento marcada para o próximo dia 21 do mêsem curso".

"Queremos avisar as províncias de Luanda, Namibe, Benguela e Huambo, que pretendiam nos apoiar na manifestaçãoque prevíamos realizar amanhã quinta-feira, 8 de Julho, durante achegada do Presidente da RepúblicaJoão Lourenço, ao Cunene, que a mesma jánão vai acontecer, pelo facto de termos chegado há um acordo com os organizadores da visita”, disse.

. "Não é bom receber um pai no meio de muita confusão", concluiu agradecendo todos aqueles que estiveram prontos para apoiar a manifestação.

Carinda Francisco, outro jovem coorganizador da manifestação, discorda com a decisão anunciada e diz que o acordo foi unilateral com umgrupo que não representa a maioria dos jovens do Cunene.

"Ontem o meu amigo de luta da frente, Deputado Lito, negociou a manifestação algo que me deixou revoltoso e nem sei com quem negociou”, disse.

“Não podemos continuar assim, o povo do Cunene sofre humilhações era oportunidade para mostrarmos o nosso descontentamentoaqueles que nos governam mal", reagiu exigindo que esclareça a todos com quem negociou.

A Voz da América procurou ouvir a Governadora do Cunene, Gerdina Didalelwa sem sucesso