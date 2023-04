Sudão: grupo Wagner pode alimentar conflito

Desde o início dos combates, em Abril, têm surgido relatos não confirmados e fontes diplomáticas que falaram a agências noticiosas afirmando que os combatentes Wagner estão a apoiar o grupo paramilitar conhecido como Forças de Apoio Rápido e a fornecer-lhes armas.

Cameron Hudson, ex-funcionário do Departamento de Estado dos EUA e associado sénior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse à VOA que o Grupo Wagner está a fornecer sistemas portáteis de defesa aérea, foguetes de ombro, caça-tanques e armamento pesado.

A RSF nega ter recebido apoio da Rússia.

No entanto, à medida que surgem notícias de que o Grupo Wagner pode estar a tomar partido, os especialistas alertam que esse envolvimento externo só pode piorar o conflito, citando o historial negativo do grupo e o seu rasto de atrocidades em África.

Numa rara admissão do envolvimento do grupo no Sudão, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou na terça-feira que a decisão de envolver o Grupo Wagner cabe aos líderes africanos.

"A República Centro-Africana, o Mali, o Sudão e vários outros países, cujos governos, cujas autoridades legítimas recorrem a este tipo de serviços [ao Grupo Wagner], têm o direito de o fazer", disse Lavrov numa conferência de imprensa nas Nações Unidas.

Altos funcionários norte-americanos continuam a manifestar a sua preocupação com o envolvimento do Grupo Wagner no Sudão, onde está envolvido na extracção de minérios.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que o envolvimento do grupo tem o potencial de inflamar ainda mais o conflito.

A luta pela tomada do poder é travada entre dois generais, o general Abdel Fattah Burhan, chefe das forças armadas, e o general Mohammed Hamdan Dagalo, ou Hemedti, líder de um grupo paramilitar conhecido como Forças de Apoio Rápido, ou RSF.

Hemedti viajou para a Rússia pouco depois da invasão da Ucrânia por Moscovo e tem procurado obter o apoio do Grupo Wagner.

"Através desta visita, esperamos fazer avançar as relações entre o Sudão e a Rússia para horizontes mais amplos e reforçar a cooperação existente entre nós em vários domínios", afirmou Dagalo numa publicação no Twitter na altura da sua visita a Moscovo.

Jacqueline Burns é uma analista política sénior da RAND Corporation, um grupo de investigação de políticas globais. Segundo ela, ao apoiar o Hemedti, a Rússia está a tentar proteger os seus próprios interesses.

A Rússia e o Grupo Wagner beneficiam das concessões de ouro no Sudão e do contrabando ilícito de ouro para fora do país", disse à VOA. "O Grupo Wagner está a aliar-se ao partido que eles pensam ser mais capaz de continuar a garantir esses interesses, particularmente em oposição a qualquer governo liderado por civis."

A história do Grupo Wagner no Sudão remonta ao anterior governo de Omar al-Bashir. Prigozhin mantinha uma relação estreita com o líder autocrático, que permitia o acesso de empresas afiliadas a Wagner à extracção de ouro.

Depois de o exército ter deposto al-Bashir, em 2019, no meio de uma revolta popular, Wagner continuou a ter uma relação estreita com os militares sudaneses, nomeadamente com as Forças de Apoio Rápido paramilitares chefiadas por Hemedti. Isto replica o seu modelo de envolvimento noutros países africanos.

"O Grupo Wagner parece envolver-se com os países africanos de acordo com um padrão bastante previsível", disse Ben Dalton, gestor do programa Future Frontlines da New America, um grupo de investigação com sede em Washington.

"Normalmente, começa com o cultivo das elites, ou pelo menos de um subconjunto de elites, e depois segue-se um acordo técnico-militar formal entre os Estados. E isto pode ser algo como: a Rússia fornecerá armas em troca de concessões que lhes permitam explorar minas ou outros tipos de extracção de recursos".

A Rússia vê o Sudão como um local estratégico com uma vasta riqueza mineral e está ansiosa por ajudar a instalar um líder amigável, dizem os analistas.

"Nos últimos meses, temos visto muito sobre os esforços da Rússia para obter um porto no Mar Vermelho, no Sudão, através de uma relação militar oficial e assinaram outras relações militares oficiais com outros países da região", disse Hudson.

O envolvimento de Wagner noutras partes do continente, no entanto, só trouxe conflitos à população, disse Dalton.

"O envolvimento com este grupo tende a ser muito mau para a população que tem de lidar com eles. Têm sido associados a atrocidades generalizadas onde quer que vão; vemos mortes de civis e várias atrocidades", disse Dalton.

"Os interesses da Rússia consistem em extrair os recursos do continente para poder reforçar a sua própria posição e construir uma rede para resistir às sanções internacionais. Eles não têm realmente os interesses dos africanos no coração".