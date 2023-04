Governo de Angola retira 10 cidadãos do Sudão

O Governo angolano começou a evacuar 10 cidadãos que se encontram no Sudão nesta quarta-feira, 26.



Em nota, o Ministério das Relações Exteriores diz que cinco estudantes que estavam em Cartum “estão já a dirigir-se à fronteira terrestre entre o Sudão e a Etiópia, concretamente na localidade de Gallabat/Metema no Estado Regional de Amhara”.



"Outros cinco encaminham-se para o Egipto”, diz o comunicado.

"O Ministério das Relações Exteriores da República de Angola torna pública a disponibilidade do Governo para a evacuação de cidadãos angolanos em território sudanês, tendo em conta o recrudescimento do conflito armado naquele país", acrescenta a nota, indicando ainda que reitera que o Governo angolano “está preocupado face à degradação da situação política e de segurança no Sudão”.



O processo de evacuação está a ser coordenado com as missões diplomáticas de Angola no Cairo e em Addis-Abeba, em colaboração com as autoridades daqueles países, e também com o Departamento de Relações Internacionais e Cooperação (DIRCO) da África do Sul.

Desde o início do conflito entre as Forças Armadas do Sudão e as Forças de Apoio Rápido (RSS, na sigla em inglês) já morreram mais de 400 pessoas, milhares estão feridas e milhares deixaram a capital Cartum.



Entretanto, desde segunda-feira, 24, está a ser respeitado um cessar-fogo de 72 horas mediado pelos Estados Unidos.

Vários governos já evacuaram centenas de diplomatas e cidadãos, como os Estados Unidos e Moçambique.



As autoridades de Maputo indicaram ter evacuado 22 estudantes e um padre.