"Lula" da Silva, o renascer aos 77 anos

Luiz Inácio “Lula “da Silva, que ascendeu da pobreza para a presidência do Brasil antes de cair em desgraça num escândalo de corrupção, fez um regresso espectacular como líder da maior economia da América Latina aos 77 anos de idade.

“Lula”, como é carinhosamente conhecido, passou à frente do titular de extrema-direita Jair Bolsonaro para ganhar um terceiro mandato, confirmaram as autoridades eleitorais.

Há apenas 18 meses, o herói barbudo de esquerda com a voz rouca (sua marca registada) era um pária político, preso num escândalo de corrupção que dividiu a nação.

O desgosto com o seu Partido dos Trabalhadores (PT) impulsionou Bolsonaro para o cargo em 2018, no entanto, o conservador vitríolo e divisionista rapidamente perdeu popularidade ao supervisionar a carnificina COVID-19, a destruição ambiental, e fez comentários criticados como racistas, sexistas e homofóbicos.

"Precisamos de consertar este país... para que o povo brasileiro possa sorrir novamente", disse Lula durante uma campanha incansável na qual cruzou o país e apareceu em podcasts populares para atrair os eleitores mais jovens.

Ele prometeu que sob o seu domínio, os brasileiros poderão voltar a "comer picanha e beber cerveja" nos fins-de-semana, referindo-se ao corte popular de carne de vaca que a alta inflação colocou fora do alcance de muitos.

Os comentários revelam a famosa habilidade política e o toque folclórico que o cativou a muitos em todo o mundo, com o ex-presidente norte-americano Barack Obama a apelidá-lo "o político mais popular do mundo".

O carismático “Lula” era o favorito durante uma longa e polarizadora campanha eleitoral.

No entanto, não conseguiu ser eleito na primeira volta e passou à segunda com seu rival Jair Bolsonaro, o actual presidente.

"Lula" deixou o cargo em 2010 como um herói de colarinho azul que presidiu a um boom económico que ajudou a tirar 30 milhões de pessoas da pobreza.

Apesar dos receios na altura de que a sua marca de esquerdismo fosse demasiado radical, a administração de "Lula" entre 2003-2010 misturou programas sociais de vanguarda com uma política económica favorável ao mercado.

Ganhou uma reputação de líder moderado e pragmático

“Lula” também transformou o Brasil num actor chave no palco internacional, ajudando a garantir o Campeonato do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.

No final do seu mandato, a sua taxa de aprovação era de 87%, o que não tem precedentes.

Mas depois ficou atolado num escândalo de corrupção maciça centrado na empresa petrolífera estatal Petrobras que envolveu alguns dos políticos mais influentes do Brasil, executivos de negócios e o PT.

“Lula” sempre negou as acusações de ter recebido subornos por dar acesso aos suculentos contratos da Petrobrás.

Foi preso em 2018, o ano em que Bolsonaro ganhou. Passou mais de 18 meses na prisão antes de ser libertado, aguardando recurso.

As suas condenações foram anuladas no ano passado pelo Supremo Tribunal, que considerou que o juiz principal do caso era tendencioso.

No entanto, não foi exonerado. Muitos brasileiros continuam traumatizados com a escala do escândalo da corrupção. Enquanto muitos outros têm boas recordações da prosperidade económica sob o seu governo, outros votaram nele apenas para afastarem Bolsonaro.

"Lula" cresceu na pobreza profunda, o sétimo de oito filhos nascidos de uma família de agricultores analfabetos no estado árido do nordeste de Pernambuco.

Aos 7 anos de idade, a sua família juntou-se a uma onda de migração para o coração industrial de São Paulo.

Trabalhou como engraxador de sapatos e vendedor de amendoins antes de se tornar metalúrgico aos 14 anos de idade.

Na década de 1960, ele perdeu um dedo num acidente de trabalho.

Mas rapidamente se tornou chefe do seu sindicato e liderou grandes greves nos anos 70 que desafiaram a então ditadura militar.

Em 1980, foi co-fundador do Partido dos Trabalhadores, apresentando-se como seu candidato à presidência nove anos mais tarde.

Lula perdeu três candidaturas presidenciais de 1989 a 1998, finalmente com sucesso em 2002 e novamente quatro anos mais tarde.

Esta foi a sua sexta campanha presidencial.

Duas vezes viúvo e pai de cinco filhos sobreviveu a um cancro na garganta e em 2017 perdeu a sua mulher de quatro décadas, Marisa Leticia Rocco, devido a um derrame cerebral.

Lula disse estar novamente "apaixonado como se eu tivesse 20 anos" com Rosangela "Janja" da Silva, uma socióloga e activista do PT com quem se casou em Maio.

Lula disse que não se candidatará a um segundo mandato.