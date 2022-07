Tunisianos apoiam nova Constituição; afluência às urnas apenas 25%

TUNIS - Uma nova constituição tunisina com uma grande expansão dos poderes presidenciais passou facilmente num referendo na segunda-feira, de acordo com uma sondagem à boca das urnas, mas com uma afluência muito baixa.

O Presidente Kais Saied demitiu o Parlamento no ano passado e passou a governar por decreto, dizendo que o país precisava de ser salvo de anos de paralisia. No mês passado reescreveu a constituição.

Os partidos da oposição boicotaram o referendo, dizendo que este desmantela a democracia que a Tunísia introduziu após a sua revolução de 2011 e poderia iniciar um deslize em direcção à autocracia.

Entretanto, a Tunísia enfrenta uma crise económica iminente e procura um pacote de salvamento do Fundo Monetário Internacional (FMI), questões que têm preocupado muito mais o cidadão comum durante o últino ano do que a crise política.

A sondagem à saída das urnas do Sigma Conseil revelou que 92,3% dos eleitores elegíveis que participaram no referendo apoiaram a nova constituição da Saied. A comissão eleitoral colocou os números preliminares da afluência às urnas em 27,5%.

A nova constituição dá ao presidente poder tanto sobre o governo como sobre o poder judicial, ao mesmo tempo que elimina os controlos sobre a sua autoridade e enfraquece o poder do parlamento.

Os seus opositores afirmam que as suas medidas no ano passado constituíram um golpe e rejeitaram as suas medidas unilaterais para reescrever a constituição e submetê-la a um referendo como ilegais.

Contudo, as suas medidas iniciais contra o parlamento pareceram extremamente populares entre os tunisinos, uma vez que milhares inundaram as ruas para o apoiarem, mas com poucos progressos na resolução de problemas económicos terríveis, esse apoio pode ter diminuído.

Os números oficiais da participação no referendo serão atentamente observados e espera-se que a comissão eleitoral liberte o seu próprio número preliminar mais tarde.

A taxa de participação foi a mais baixa de todas as eleições nacionais desde a revolução de 2011, que desencadeou a Primavera Árabe.

Os opositores do presidente também questionaram a integridade de uma votação conduzida por uma comissão eleitoral cuja direcção Saied substituiu este ano, e com menos observadores independentes do que nas anteriores eleições tunisinas.

Com o seu próprio voto na segunda-feira, Saied aclamou o referendo como a fundação de uma nova república.

As democracias ocidentais que consideravam a Tunísia como a única história de sucesso da Primavera Árabe ainda não comentaram a nova constituição proposta, embora tenham exortado Tunes durante o ano passado a regressar ao caminho democrático.

Mas o ambiente era basicamente de silêncio no período que antecedeu o referendo, com apenas pequenas multidões a assistir aos comícios a favor e contra a constituição.

O declínio económico desde 2011 deixou muitos tunisinos desiludidos com os partidos que governaram desde a revolução e desiludidos com o sistema político que dirigiam.

Para fazer face às privações económicas, o governo espera conseguir um empréstimo de 4 mil milhões de dólares do FMI, mas enfrenta uma dura oposição sindical às reformas necessárias, incluindo cortes nos subsídios de combustível e de alimentos.