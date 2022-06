Álbum "Raízes" de DJ Ritchelly promete ser uma ponte para unir várias gerações

DJ Ritchelly, que também é produtor musical e apresentador de rádio e televisão, lançou o seu primeiro álbum no dia 27 de Abril de 2022. O disco intitulado “Raízes” conta com 14 faixas musicais e 26 participações de artistas nacionais e internacionais.



Em entrevista ao “Fala África” o melhor DJ de Hip Hop por duas vezes consecutivas no Angola Hip Hop Awards de 2015 e 2016 contou que a inspiração para o álbum veio principalmente de sonoridades e de um trabalho que fez no ano de 2015 com os artistas Duc & Niiko. “Fizemos sucesso com aquela faixa e durante todo o processo desse álbum eu trabalhei para trazer aquela essência”.

Quem ouvir “Raízes” vai identificar vários estilos musicais com ritmos e samples africanos como Rap, R&B, Trap Soul, Trap, Afro Beat, Drill e Alternativo. Dos 26 artistas que participaram das gravações, 22 são angolanos. Jackes Di ficou com a responsabilidade da primeira faixa musical, a qual também dá nome ao álbum. Para diversificar ainda mais o disco, o mentor do Project Twoli Cypher, convidou Jay Arghh (Moçambique), Missy Bity (Guiné-Bissau), Macaia (Portugal), e Tino OG (Guiné-Bissau) para fazer parte de “Raízes”.



DJ Ritchelly explicou que a produção do álbum foi cuidadosa e pensada em todos os detalhes. Foi um trabalho que demorou bastante tempo também porque os artistas tinham que compreender a visão que ele tinha e deixarem-se moldar pelo produtor musical. DJ Richelly escolheu as músicas a dedo e no total foram gravadas 18, mas 14 foram escolhidas para fazer parte de “Raízes”.



“A ideia (a inspiração) é tirar de uma geração, para outra e para outra... Eu quero que meus irmãos conheçam certas músicas: a ideia é torná-las atemporais. Também quero que conheçam mais artistas e que vejam que há uma ligação da minha para a próxima geração. Eu acredito que esse álbum será a ponte”.



DJ Ritchelly concluiu a entrevista revelando que há muitas músicas que tocam no rádio em Angola porque ele teve o trabalho de retirar as palavras que não são consideradas próprias para todas as idades. Ele explicou que os artistas angolanos ainda não têm o cuidado de fazer duas versões de músicas: uma com liberdade de expressão e uma que possa ser tocada na rádio.