Titulares do Veto no Conselho de Segurança da ONU podem ter que explicar o seu uso

Um grupo de estados procura fazer com que os detentores do direito de veto do conselho se expliquem à Assembleia Geral.

Cerca de 40 países tencionam apresentar um projecto de resolução à Assembleia Geral da ONU que procura responsabilizar os cinco países que exercem o direito de veto no Conselho de Segurança quando exerçam esse direito.

Se adoptada, a resolução exigiria que a Assembleia Geral se reunisse quando um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança - Grã-Bretanha, China, França, Rússia ou Estados Unidos - utilizasse o seu veto para bloquear a adopção de uma resolução do Conselho.

O Liechtenstein, que lidera o movimento, afirmou na sua conta do Twitter na terça-feira que os co-patrocinadores apresentarão formalmente o texto na próxima semana com esperanças de uma rápida adopção na Assembleia Geral.

"A resolução é um passo significativo para dar poder à AG e reforçar o multilateralismo", disse o Liechtenstein.

A Assembleia Geral desempenhou recentemente um papel de destaque, convocando uma sessão especial de emergência e destacando o isolamento internacional da Rússia pela sua guerra na Ucrânia.

Em duas votações na Assembleia Geral, Moscovo viu-se condenada pela sua invasão e também chamada a permitir a ajuda humanitária na Ucrânia. Ambas as votações ocorreram depois de a Rússia ter bloqueado a acção no Conselho de Segurança - uma vez com o seu veto, e a segunda vez com a ameaça de o utilizar.

Numa terceira votação na semana passada, a assembleia tomou a iniciativa extremamente rara de suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Num discurso proferido há uma semana no Conselho de Segurança, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy repreendeu os 15 membros por não cumprirem o seu mandato de manutenção da paz e segurança internacionais, e apelou à ONU para que se reformasse ou se dissolvesse.

Os Estados Unidos apoiam a medida liderada pelo Liechtenstein e é um dos do grupo de co-patrocinadores.

A Embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse numa declaração que há momentos em que um dos cinco decide que uma determinada resolução não fará avançar a paz e a segurança internacionais e recorrerá ao seu veto, mas devem estar prontos a explicar a sua decisão.

"Infelizmente, nem todos os membros do Conselho de Segurança partilham deste sentimento", disse Thomas-Greenfield. "Estamos particularmente preocupados com o padrão vergonhoso da Rússia de abusar do seu privilégio de veto durante as últimas duas décadas, incluindo os seus vetos para matar uma missão de observação da ONU na Geórgia, bloquear medidas de responsabilização e investigações sobre armas químicas na Síria, impedir a criação de um tribunal penal sobre a queda do voo MH-17 sobre a Ucrânia, e proteger o Presidente Putin da condenação pela sua guerra não provocada e injusta contra a Ucrânia".

Os Estados Unidos usaram o seu veto em pelo menos uma dúzia de ocasiões desde 2000, em resoluções relacionadas com o conflito israelo-palestiniano. Numa outra ocasião, em 2002, Washington vetou uma resolução relacionada com a renovação de uma missão de manutenção da paz da ONU na Bósnia que incluía uma linguagem sobre a imunidade dos soldados de manutenção da paz dos EUA em relação à jurisdição do Tribunal Penal Internacional.

A Rússia (e antes disso, a União Soviética) tem feito uso frequente do seu veto. Nos últimos anos, a China juntou-se à Rússia em múltiplas ocasiões para bloquear medidas relacionadas com a guerra da Síria. A Grã-Bretanha e a França não usam o seu veto desde 1989.