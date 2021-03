Advogada de Alexei Navalny diz que líder opositor está com a saúde debilitada

A advogada do líder opositor russo Alexei Navalny disse que ele está com a saúde debilitada na prisão e que as autoridades recusaram a entrada de um médico independente.

Olga Mikhailova afirmou em entrevista a um canal de televisão russo nesta quinta-feira, 25, que o estado de saúde dele é “extremamente problemático, todos tememos pela sua vida e pela sua saúde”.

A advogada acrescentou que Navalny queixou-se de dores nas costas e pernas durante uma visita que ela fez à prisão e denunciou que o seu cliente tem sofrido privação do sono pelos guardas da instituição, o que ela classificou como “uma tortura”.

Em comunicado, os advogados de Navalny afirmam que ele pediu que as autoridades prisionais autorizassem a visita de um médico independente, mas o mesmo foi negado.

Por seu lado, a esposa do activista, Yulia Navalnaya, escreveu numa rede social que Navalny necessita de cuidados médicos e que o que estão fazendo com ele na cadeia é "vingança".

No fim de Fevereiro, Alexei Navalny foi transferido para uma colónia penal para cumprir a pena de dois anos e meio de prisão.

Ao contrário do que dizem os advogados do opositor e activistas, o director do Serviço Prisional Federal, Alexander Kalashnikov, garantiu que a “vida dele não está ameaçada”, que Navalny “cumprirá a sentença em condições absolutamente normais"e "se desejar, ele participará das actividades de produção".