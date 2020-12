África do Sul envia veículos blindados para Moçambique

Carros blindados de fabrico sul-africano foram enviados para o norte de Moçambique para ajudar forças governamentais a combaterem os rebeldes islâmicos que operam na província de Cabo Delgado, revelam notícias na imprensa sul-africana e moçambicana.

Segundo essas fontes pelo menos cinco veiculos blindados Marauder foram vistos num porto moçambicano.

A notícia foi dada em primeira mão pela publicação moçambicana Moz24Horas que publicou uma foto de um Marauder em Moçambique, mas modificado com uma torre contendo uma metralhadora.

A mesma publicação disse que dois tanques de guerra foram também enviados para Moçambique mas desconhece-se o tipo de tanque. A África do Sul produz vários tipos de tanques de guerra.

A publicação sul-africana DefenceWeb fez notar que o Comité Nacional de Controlo de Armas da África do Sul informou recentemente o parlamento sul-africano que tinha aprovado o fornecimentos de armas a Moçambique por ser “um governolegítimo debaixo de ataque por terroristas”. Não foram revelados outros pormenores.

Os carros blindados Marauder são fabricados pelo Paramaount Group mas um porta-voz disse à DefenceWeb não poder comentar “devido a estritos acordos de confidencialidade e questões de segurança nacional”.

Marauder

O Marauder é um carro blindado de 17 toneladas que pode transportar um máximo de 10 homens, incluindo dois membros da tripulação e pode resistir a uma explosão de oito toneladas de TNT debaixo do veiculo e até 14 toneladas de TNT nas zonas das rodas

A DefenceWeb disse que a África do Sul tem vendido esse veículo no passado à República do Congo, Malawi, Malawi Nigéria, Kazaquistão e Singapura.

A versão fotografada e publicada pelo Moz24Horas parece ser uma versão simplicada do veículo com uma torre de metralhadora no topo

A companhia diz no seu portal da internet que o Marauder “pode atravessar qualquer tipo de terreno a velocidade impressionante”

O custo de cada veículo está avaliado em cerca de 500.000 dólares, embora o preço não seja divulgado pela companhia.