Zelenskyy na Alemanha após disponibilização de biliões de dólares em ajuda militar

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, realizou reuniões cruciais com líderes alemães, em Berlim, logo após a Alemanha anunciar um pacote de ajuda militar de US$ 3 biliões para ajudar Kiev na sua luta contra a invasão russa.

"Já em Berlim. "Armas. Pacote poderoso. Defesa Aérea. Reconstrução. UE. NATO. Segurança", twittou Zelenskyy no início de 14 de Maio, depois de chegar em meio a forte segurança da Itália.

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, deu as boas-vindas a Zelenskyy no Schloss Bellevue, sua residência oficial em Berlim, onde os dois líderes deveriam se reunir com quatro conselheiros cada.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, cumprimentou o líder ucraniano com honras militares na chancelaria antes de realizar conversas individuais.

Zelenskyy também deve viajar para a cidade de Aachen para receber o prestigioso Prémio Carlos Magno.

Ele expressou o seu agradecimento à Alemanha ao assinar o livro de visitantes na residência do presidente alemão.

Aliada confiável

"No momento mais desafiador da história moderna da Ucrânia, a Alemanha provou ser nossa verdadeira amiga e aliada confiável, que permanece lado a lado decisiva com o povo ucraniano na luta pela defesa da liberdade e dos valores democráticos", escreveu Zelenskyy.

Na véspera da sua chegada, a Alemanha anunciou um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia no valor de mais de US$ 3 biliões, incluindo tanques, sistemas antiaéreos e munições.

"Todos esperamos um fim rápido para esta terrível guerra da Rússia contra o povo ucraniano, mas infelizmente isso não está à vista", disse o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, em comunicado.

O pacote inclui 20 veículos de combate de infantaria Marder, 30 tanques Leopard 1, 15 tanques antiaéreos Gepard, 200 drones de reconhecimento, quatro antiaéreos, munição de artilharia adicional e mais de 200 veículos blindados de combate e logística.

A Alemanha tem sido criticada por muitos na Ucrânia devido à sua relutância em enviar armamento pesado a Kiev para a sua batalha contra as forças russas.

O último pacote de ajuda é o maior de Berlim desde a invasão de fevereiro de 2022.

A viagem de Zelenskyy à Alemanha ocorre após o líder ucraniano receber apoio a 13 de Maio de líderes italianos em Roma e no Vaticano, onde o Papa Francisco pediu “gestos humanitários para as pessoas mais frágeis, vítimas inocentes do conflito”.