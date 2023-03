Zelenskyy: a Rússia tornou-se sinónimo de terror

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse no seu discurso diário, no sábado, que a Rússia “se tornou sinónimo de terror e será um exemplo de derrota e punição justa para esse terror”.

Zelenskyy disse que o bombardeio russo no sábado “tirou a vida de pessoas em Kherson, que simplesmente foram a uma loja para comprar mantimentos. Três ucranianos morreram.”

Um decreto de sanção foi publicado, disse Zelenskyy, com mais de 280 empresas e 120 pessoas “que, por meio de esquemas de negócios de jogos de azar, trabalharam contra a Ucrânia, retiraram fundos de nosso estado e financiaram vários esquemas russos”.

O Ministério da Defesa britânico disse no domingo, na sua actualização de inteligência sobre a Ucrânia que a Rússia está a sofrer “baixas extremamente pesadas”, mas o seu impacto não está sendo sentido nas cidades mais ricas de Moscovo e São Petersburgo.

Em vez disso, aponta o documento, a taxa de mortalidade nas regiões orientais é “30 a 40 vezes maior do que em Moscovo”.

As minorias étnicas estão a ser as mais atingidas, de acordo com o ministério. Na região sul de Astrakhan, cerca de 75% das vítimas estão entre minorias cazaques e tártaros.

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede em Washington, as crescentes baixas da Rússia estão a ter impacto em Moscovo e se refletem na perda de controlo do governo sobre a esfera de informação do país.

O ISW disse que a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, confirmou “lutas internas no círculo interno do Kremlin”.

Devido a esse conflito, o Kremlin efetivamente cedeu o controlo sobre o espaço de informação do país. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não conseguiu recuperar o controlo imediato, disse o ISW.

O ministério britânico disse que, embora a Rússia continue a procurar maneiras de aumentar os seu pessoal de combate, “isolar os elementos mais ricos e influentes da sociedade russa provavelmente continuará sendo um aspecto importante”.