Zecamutchima negar estar fugido e acusa governo angolano de esconder o que se passou no Cafunfo

O presidente do Movimento do Protectorado Português da Lunda Tchokwe, José Mateus Zecamutchima, negou estar fugido da polícia e acusou as autoridades angolanas de quererem esconder o que se passou nos confrontos ao impedirem uma delegação da UNITA de visitar o local.



Zecamutchima disse que se as autoridades entregarem ao seu advogado Salvador Freiteuma notificação está pronto a apresentar-se na procuradoria paare ser interrogado sobre os acontecimentos no Cafunfo que resultaram em várias mortes.

O ministro do interior Eugénio Laborinho tinha ontem anunciado que Zecamutchima tinha sido indiciado mas disse que o mesmo não está a ser procurado porque isso seria o mesmo que “procurar uma agulha num palheiro”.

Zecamutchima disse encontrar-se em Luanda algo que é conhecido por todos.

“Como é que os jornalistas contactam comigo, sabem onde estou e as for,cas de seguran,ca de Angola dizem não sabem?", interrogou

O dirigente daquele movimento que luta pela autonomia das Lundas negou veementemente as alegações do governo de que membros do mesmo teriam atacado uma esquadra da polícia como alegado pelas autoridades.

Ele fez notar que as autoridades disseram que o alegado ataque se deu na madrugada quando os videos filmados no local mostram claramente a policia a actuar durante o dia.

“Porque é que o governo impede uma delegação da UNITA de ir ao local?”, interrogou em referência à detenção dede uma delegação parlamentar da UNITA que foi impedida de seguir para o Cafunfo e detida na Lunda Norte.

O ministro do interior Eugénio Laborinho acusou na terça-feira a delegação parlamentar da UNITA de violar as leis parlamentares algo que foi negado pelo chefe da delegação do Galo Negro Joaquim Nafoi que afirmou que o ministro deveria ir aprender as leis antes de se pronunciar.



Nafoia disse também que a alegação do ministro que cidadãos estrangeiros estavam envolvidos na rebelião era uma admissão de não ter cumprido as suas tarefas jà que como ministro do Inerior ‘e ele o responsável pela segurança das fronteiras.

O ministro do interior disse também na terça-feira não haver a possibilidade de diálogo como o Movimento do Protectorado das Lundas que descreveu de “bandidos” e tal como o comandante da polícia nacional Paulo de Almeida rejeitou a possobilidade de uma investigação independente aos acontecimentos tal como pedido por organizações nacionais e internacionais e também pela Igreja Católica.