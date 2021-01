Yoweri Museveni reeleito presidente do Uganda

O presidente do Uganda Yoweri Museveni venceu as eleições presidenciais com 58,6% dos votos ganhando assim um sexto mandato na presidência, anunciou a comissão eleitoral do país.

A comissão disse que o seu principal rival Bobi Wine obteve 34,8% algo que este disse ser um resultado fraudulento.

Em declarações via telefone à agência Reuers Wine acusou Museveni de fabricar os resultados e descreveu as eleições como “as mais fraudulentas dq história do Uganda”.

Ele apelou aos cidadãos do país para rejeitarem os resultados.

Wine disse que a sua residência se encontrava cercada por centenas de soldados que o impediam de saír de casa.

Um porta-voz do exército disse que as autoridades estavam a avaliar ameaças a que Wine poderá fazer face se saír de casa.

“Portanto eles podem impedi-lo de saír de casa no interesse da sua prórpia segurança”, disse o porta-voz