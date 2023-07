Yevgeny Prigozhin regressou à Rússia, diz Presidente Bielorrusso

O Presidente bielorrusso disse nesta quinta-feira, 6, que o líder do grupo mercenário russo Yevgeny Prigozhin não está mais na Bielorrússia e que voltou para a Rússia.

O porta-voz do Governo russo disse ser um assunto que não preocupa Moscovo.

"Quanto a Yevgeny Victorovich Prigozhin, ele está em São Petersburgo. Onde ele está esta manhã? Ele pode ter viajado para Moscovo ou pode estar noutro lugar, mas não está no território da Bielorrússia", afirmou Alexander Lukashenko a jornalistas.

Prigozhin foi para Minsk como parte de um acordo para acabar com a rebelião protagonizada pelo seu grupo a 23 de Junho contra a chefia das Forças Armadas e cujo fim foi mediado por Lukashenko com garantias de segurança para o líder do grupo Wagner e seus combatentes.

Lukashenko reiterou hoje que oferta de permitir que alguns combatentes do Wagner fiquem Bielorrússia continua válida.

Em Moscovo, o porta-voz do Governo disse desconhecer o paradeiro de Prigozhin porque não segue os movimentos dele.

"Não temos tempo, nem vontade de o fazer", afirmou Dmitry Peskov, na habitual conferência de imprensa matinal.

Peskov recusou-se a responder à pergunta se Prigozhin está a violar os termos do pacto alcançado com o Kremlin no final de Junho e recusou falar mais sobre o líder do grupo Wagner.

Recorde-se que durante a rebelião, que deixou 15 militares russos mortos, o grupo capturou o quartel-general militar na cidade de Rostov-on-Don, no sul da Rússia, antes de anunciar uma marcha com destino a Moscovo, que entretanto foi suspensa.

O Presidente russo Vladimir Putin disse que não seria aberto nenhum processo contra Yevgeny Prigozhin e que seus combatentes podiam assinar contratos com o Ministério da Defesa que, no entanto, deixaria de trabalhar com o grupo Wagner.