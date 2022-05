Xangai vai levantar restrições às empresas, Pequim relaxa regras da COVID

Xangai disse no domingo que as restrições "irracionais" às empresas serão removidas a partir de 1 de Junho, uma vez que tenciona levantar o confinamento devido à COVID-19, enquanto Pequim reabriu partes dos seus transportes públicos, bem como alguns centros comerciais e outros locais à medida que as infecções se estabilizam.



O centro comercial chinês de 25 milhões de pessoas pretende essencialmente acabar a partir de quarta-feira com um encerramento de dois meses que prejudicou gravemente a economia e viu muitos residentes perderem rendimentos, lutarem para obter alimentos e para lidar com o isolamento.

As dolorosas restrições do coronavírus nas principais cidades chinesas contrariam as tendências observadas no resto do mundo, que tem tentado em grande parte regressar à vida normal mesmo com a propagação das infecções.



Xangai, a cidade mais populosa da China, acabará com muitas restrições para que as empresas retomem o trabalho a partir de 1 de Junho. A cidade também lançou medidas para apoiar a sua economia, incluindo a redução de alguns impostos sobre a compra de automóveis, a aceleração da emissão de títulos do governo local, e a aceleração das aprovações de projectos imobiliários.



Xangai vai pedir aos bancos que renovem empréstimos a pequenas e médias empresas no valor total de 15 mil milhões de dólares este ano.



"Apoiaremos e organizaremos plenamente a retoma do trabalho e da produção de empresas em várias indústrias e campos", disse o vice-presidente de Câmara Wu Qing aos repórteres, acrescentando que as restrições "não razoáveis" da COVID às empresas seriam levantadas.



Wu não forneceu pormenores sobre quais as restrições que seriam canceladas.

Xangai em Abril começou a publicar "listas brancas" de fabricantes importantes da indústria automóvel, ciências da vida, produtos químicos e semicondutores autorizados a retomar as operações.

Mas muitas das empresas prioritárias tinham fornecedores que não tinham conseguido reabrir e, por isso, continuavam a enfrentar estrangulamentos logísticos.



Muitos executivos da indústria também se queixaram das onerosas limitações da COVID, pois precisavam de encontrar alojamento para o pessoal que tentavam isolar e implementar uma desinfecção rigorosa. A maioria das empresas da cidade ainda estão fechadas.