Vulcão na Islândia em erupção há cinco dias

O vulcão Fagradalsfjall entrou em erupção na segunda-feira num vale desabitado perto da montanha Litli-Hrútur, a sudoeste da capital, Reykjavik, perto do Aeroporto Internacional de Keflavik.



O vulcão entrou em erupção duas vezes nos últimos dois anos sem causar danos ou perturbações nos voos.



As autoridades pediram às pessoas que se mantivessem afastadas, alertando para os níveis "perigosamente" elevados de gases vulcânicos perto do local da erupção.



A Islândia situa-se sobre um ponto quente vulcânico no Atlântico Norte e o país regista uma erupção de quatro em quatro ou de cinco em cinco anos.