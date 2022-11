No media source currently available

Quem são as equipas mais fortes do Qatar 2022? Terão as equipas africanas alguma hipótese neste Mundial? O Teodoro Albano falou com alguns entendidos sobre o assunto. O Mundial do Qatar começa a 20 de novembro, com o jogo de abertura a ser entre o Qatar e o Equador