Violência nos subúrbios de Paris e Governo apela à calma

O Governo francês apelou à calma ao anunciar um reforço da presença policial em Paris e noutras grandes cidades, depois de a violência ter eclodido devido à morte de um estafeta de 17 anos que foi baleado durante um controlo policial.



A morte desencadeou tensões entre residentes furiosos que incendiaram barricadas e a polícia que disparou gás lacrimogéneo nas ruas de Nanterre, cidade nos subúrbios de Paris.



Gerald Darmanin, ministro do Interior anunciou que na sequência deste incidente houve alguns actos de violência urbana durante a noite, 31 pessoas tinham sido detidas pela polícia, principalmente na região de Hauts-de-Seine, em Ile-de-France e nas regiões, mas sobretudo em torno de Nanterre. Vinte e quatro polícias foram feridos, todos na zona, cerca de 40 carros foram queimados".



O agente da polícia envolvido no tiroteio foi detido por suspeita de homicídio involuntário, de acordo com o Ministério Público.



Um passageiro do carro foi brevemente detido e libertado, e a polícia está à procura de outro passageiro que fugiu.



Os residentes locais realizaram um protesto em frente à sede da polícia.