Violência contra as mulheres “é uma ofensa contra Deus”, diz o Papa Francisco

O Papa Francisco marcou a entrada do novo ano elogiando o papel das mulheres na promoção da paz no mundo e disse que a violência contra as mulheres é uma ofensa contra Deus.

A Igreja Católica assinala o 1 de Janeiro como um dia dedicado à paz mundial e uma missa esta manhã na Basílica de São Pedro no Vaticano prestou homenagem ao lugar especial que a Virgem Maria ocupa na fé Católicacomo mãe de Jesus.

Na sua homília o Papa Francisco disse que as mães “sabem como ultrapassar obstáculos e desacordos e instalar a paz”.

“Deste modo elas transformam problemas em oportunidades para renascimentos e crescimento”, disse o dirigente da Igreja Católica para quem as mulheres “fazem isso porque sabem como manter juntos os diversos fios da vida”.

“Precisamos dessas pessoas capazes de tecer os fios do que é comum em vez do arame farpado de conflicto e divisão”, acrescentou

O Papa Fracisco exortou todos a aumentarem os seus esforços para promover as mães e proteger as mulheres denunciando em seguida a violência contra as mulheres.

“Magoar uma mulher é insultar Deus que a partir de uma mulher assumiu a nossa humanidade”, disse.