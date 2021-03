Vinte anos de prisão para raptores do empresário moçambicano Manish Cantilal

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo condenou Ana Priscila e Adolfo Jaime a 20 anos de prisão pelo rapto do empresário moçambicano Manish Cantilal, em Fevereiro de 2020, escreve o diário Notícias.

O juiz Efigénio Baptista concluiu que Ana Priscila Francisco Maculane e Adolfo Jaime Novela cometeram os crimes de rapto, cárcere privado e maus tratos a Manish Cantilal, em vários esconderijos na cidade e província de Maputo.

Além do caso de Cantilal, Ana Priscila é acusada de envolvimento no sequestro do filho do dono da empresa de transportes Lalgy.

Consta que o tribunal absolveu uma terceira ré, alegadamente por não ter sido provado o seu envolvimento no rapto de Cantilal, que após três meses em diversos cativeiros foi libertado pela Polícia.

O tribunal disse que existem outras três pessoas acusadas de envolvimento no rapto de Manish Cantilal, mas em parte incerta.

Os raptores de Maputo exigem avultadas somas para a libertação das vítimas, muitas vezes empresarios ou seus familiares.

Reporta-se que eles têm ligaçoes com grupos de crime da vizinha África do Sul.