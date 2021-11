Vice-secretário adjunto dos EUA para África Ocidental visita Cabo Verde

O vice-secretário adjunto para a África Ocidental dos Estados Unidos, Michael Gonzales, inicia nesta terça-feira, 30, uma visita de dois a Cabo Verde.

Até amanhã, aquele membro do Departamento de Estado visitará a Unidade de Produção de Desinfectantes da Inpharma, um projecto co-financiado pela West Africa Trade and Investment Hub, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), no âmbito do programa de resposta rápida à Covid-19 em Cabo Verde.

Gonzales também visitará o American Corner na Universidade de Cabo Verde, e será recebido pelas ministras da Justiça, Joana Rosa, e de Estado, da Defesa Nacional e Coesão Territorial, Janine Lélis, e pelo secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, além de manter um encontro com o presidente do Conselho de Administração do Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi), Carlos Pina.

A nota da Embaixada dos Estados Unidos na Praia acrescenta ainda que aquele responsável americano vai também encontrar-se com representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Gabinete do Primeiro-Ministro.