Cabo Verde: Mesmo com “negativistas”, vacinação contra a Covid-19 ultrapassa 70%

Em Cabo Verde perto de 305 milpessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose contra a Covid-19, com a campanha a ultrapassar os 70 por cento em 18 Municípios do arquipélago, mas prevalecem desafios.

A Direcção Nacional da Saúde informou que para se atingir a meta dos 85 por cento da população vacinada até o final do ano, conforme a meta traçada pelo Governo, é preciso vacinar mais 11 mil pessoas, e comincidência nos Municípios de Santa Catarina, São Salvador do Mundo e Tarrafal ambos da zona norte da ilha de Santiago, onde se registamtaxas ainda baixas.

Delegacias de saúde, Polícia Nacional, Câmaras Municipais ,Confissões religiosas e outras entidades têm se desdobrado emcampanhas de sensibilização, ainda assim nota-se a resistência de boa parteda população sobretudo dos jovens.

O Presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, Ângelo Vaz, disse à VOA que a edilidade continuará a marcha de forma determinada no sentido de tentar convencer os munícipes “negativistas" a se vacinarem.

"Pela saúde pública e salvação económica do país, nós vamos continuar a insistir junto dos resistentes, não vamos desistir até que atinjamos a meta nacional na cobertura de vacinação contraa covid-19", realçou o edil.

As igrejas têm colaborado activamente transmitindo mensagens no decorrer das respectivas actividades, mas o padre José Álvaro entende que este trabalho pode ser reforçado com a inclusão dos padres e outros agentes na deslocação às localidades, onde se verifica maior número derecusas, para um contacto mais directo com as pessoas.

Outro aspecto importante na óptica do também reitor do Seminário de S. José, é a aceleraçãodas campanhas na comunicação social.