Vice-presidente do Brasil em problemas jurídicos por tentar pressionar Angola a favor da IURD

O vice-presidente do Brasil Hamilton Mourão faz face a uma investigação no Brasil por alegadamento ter feito uso de uma visita oficial a Angola para efectuar representações a favor de entidades privadas.

Na semana passada Mourão esteve em Angola para participar na cimiera da CPLP e avistou-se com o presidente João Lourenço a quem pediu que pressionasse o parlamento angolano a aceitar uma vistia de uma delegação do Congresso brasileiro para discutir a questão da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) cujos missionário foram forçados a deixar Angola após uma disputa com a ala angolana da igreja.

A IURD foi depois acusada de fuga aos impostos e leis cambiais.

O presidente João Lourenço recusou intervir e agora essa visita está a ser alvo de alguma controvérsia no Brasil

O deputado federal Ivan Valente, do Partido Socialiso e Liberdade,PSOL, partido de oposição ao governo Bolsonaro, entrou agoracom uma representação no Ministério Público Federal contra o vice-presidente Hamilton Mourão.

Para Ivan Valente, o vice-presidente brasileiro cometeu um ato de improbidade administrativa, porque usou recursos públicos para negociar a favor de uma unidade particular, nomeadamnete a IURD.



. "Mourão foi a Angola com hospedagem paga pelo governo brasileiro para defender interesses particulares", afirmou o deputado do PSOLfazendo notar as acusações que foram feitas em Angola contra a ala brasileira da igreja

. "Mandamos um requerimento para termos acesso a esses gastos e representamos no Ministério Público pelas ilegalidades e crimes praticados nessa viagem", acrescentou