Vários militantes do Hamas mortos na Margem Ocidental do Jordão

Tropas israelitas mataram cinco militantes do movimento Hamas em operações levadas a cabo hoje contra células do movimento na ocupada Margem Ocidental do Jordão, disseram as autoridades militares israelitas

Um porta-voz do exército disse que dois soldados israelitas, incluindo um oficial, foram feridos gravemente na operação estando em estado crítico.

Um civil palestiniano disse no entanto que um dos mortos era um adolescente de 16 anos de idade que ia para a escola quando foi morto a tiro.

O porta-voz israelita disse que todos os mortos eram operacionas do Hamas mas acresccentou que a denúncia está a ser investigada.

O Crescente Vermelho palestiniano disse que quatro outros palestinianos foram feridos nos tiroteios

O Hamas emitiu um comunicado admitindo a morte de quatro dos seus homens na operação israelita e exortando os palestinianos a aumentarem a resistência contra Israel.

O primeiro ministro israelita Naftali Bennet disse que os militantes do Hamas estavam prestes a levar a cabo “ataques terroristas”.

O governo isrealita tem manifestado preocupação que o Hamas, que controla a faixa de Gaza tenciona fortalecer a sua posição na Margem Ocidental e pôr em causa a Autoridade Palestiniana que governa a zona.

O presidente da Autoridade Palestiniana Mahmoud Abbas acusou Israel de levar a cabo “execuções contra o nosso povo”