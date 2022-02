UNITA quer interrogar ministros no parlamento

O maior partido da oposição angolana, UNITA, quer uma audição parlamentar com os responsáveis do Ministério do Interior, Ministério das Finanças e com o presidente da Comissão Nacional Eleitoral.

O maior partido na oposição quer explicações sobre o que chama de aumento da violência policial este ano, pretende igualmente ouvir a ministra das Finanças sobre as contratações publicas e do presidente da CNE as razões de novamente ter contratado a empresa espanhola INDRA para organizar tecnicamente as eleições gerais.

Em conferência de imprensa o líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiyaka disse que o seu partido não entende as razões do executivo angolano insistir na contratação da companhias espanhola INDRA na organização eleitoral, daí querer ouvir o número um da CNE.

A Indra, esteve envolvida nas eleições de 2008, 2012 e 2017,e segundo a imprensa espanhola pagou comissões através de terceiro a entidades angolanas no valor de milhões de dólares.

O jornal espanhol "El Confidencial" noticiou em 2018 que Luís Eduardo dos Santos, irmão do ex-presidente José Eduardo dos Santos recebeu uma comissão de 108 mil euros da Indra em 2008 e, nas eleições de 2012, mais de nove milhões de euros desapareceram em contas na Suíça cujos donos se desconhecem

"Porquê contratar uma empresa conotada com organizações de fraudes eleitorais em África e na América Latina? Porquê contratar a INDRA que é amiga dos ditadores no mundo? Porquê contratar uma empresa rejeitada no seu próprio País de origem?”, interrogou Chiyaka.

.O dirigente parlamentar da UNITA disse que que solicitou também a presença na Assembleia Nacional do ministro do Interior e do Comandante geral da policia nacional sobre o o que considera aumento da violência policial em Angola este ano, e quer ainda a presença da ministra das Finanças.

"Vamos solicitar audição do ministro do interior e do Comandante geral da policia para esclarecer o aumento da violência policial em ano eleitoral, a ministra das Finanças por causa dos ajustes directos na contratação pública, e audição ao presidente da CNE", disse.

Recentemente foi divulgado que o ministério das Finanças tinha avisado a presidência que a autorização de contractos a empresas sem concurso público poderia estar a violar a lei angolana.