UNITA convida malanjinos a votarem em Adalberto Costa Júnior

O secretário provincial do “Galo Negro” em Malanje, Mardanês Calunga, pediu este sábado, 18, aos habitantes do bairro Cahala que votem em 2022, no futuro candidato do partido às eleições presidenciais “o engenheiro Adalberto Costa Júnior, apoiem-no, ajudem a UNITA independentemente das vossas opções”.

O político convidou os malanjinos depois de mais de 500 militantes, amigos e simpatizantes colorirem as ruas desta cidade com o verde, vermelho, preto, numa marcha de apoio ao XIII congresso ordinário e a Adalberto Costa Júnior.

“As eleições de 2022 não serão (...) quaisquer, devem ser históricas de viragem da página de Angola, viragem das nossas vidas, viragem do futuro dos angolanos . Tem que ser um processo que muda as nossas vidas e para ser um processo que muda as nossas vidas temos que colocar este governo na oposição”, solicitou.

Calunga que considera prioritário o registo eleitoral oficioso e presidencial para a votação do novo Presidente da República e dos deputados à Assembleia Nacional no próximo ano, aconselha os seus partidários a esperarem pela publicação dos resultados eleitorais nas proximidades das assembleias de voto.

O secretário da UNITA que reafirmou estarem identificados os obstáculos que "impedem o desenvolvimento do país e causam a fome, o desemprego, a deficiente qualidade dos sectores da educação e saúde, e outros males, só o sufrágio do próximo ano pode solucionar e com alternância do poder".

“O primeiro passo para a resolução dos problemas [que afligem os angolanos] é a realização das eleições em Agosto de 2022. Está em curso o registo eleitoral e com muita pena só está a decorrer nas administrações municipais e comunais”, referiu Calunga.

A marcha escoltada por efectivos dos órgãos do Ministério do Interior decorreu sem incidentes.