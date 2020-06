União Europeia pode deixar de fora Estados Unidos, Brasil e Rússia na reabertura das fronteiras externas

A União Europeia (UE) admite restringir a entrada de passageiros dos Estados Unidos, Brasil e Rússia, principais focos da propagação do novo coronavírus.

O jonal americano "The New York Times" revela na edição desta terça-feira, 23, que, com a chegada do verão, os 27 Estados querem reabrir fronteiras externas a partir de 1 de julho, mas apenas para países que melhor têm controlado a pandemia.

Embora não tenha havido qualquer aviso oficial, fontes da UE admitem essa posiiblidade.

Por exemplo, ainda de acordo com o NYT, visitantes de países como China, Uganda, Cuba e Vietname poderão entrar nos países da União Europeia após dados mais tranquilizantes sobre o vírus nesses locais.

Em março, com o agravamento da pandemia na Europa, o Presidente americano, Donald Trump, suspendeu viagens da maioria dos países europeus, tal como fez em relação à China em fevereiro.