União Europeia investiga X de Musk por possíveis violações da lei de redes sociais

As autoridades da União Europeia (UE) estão a investigar se a plataforma online X de Elon Musk violou as novas e rigorosas regulamentações das redes sociais, primeiro caso do tipo desde que as regras destinadas a tornar o conteúdo online menos tóxico entraram em vigor.

“Hoje abrimos processos formais de infração contra @X” sob a Lei de Serviços Digitais, disse o comissário europeu Thierry Breton num post na plataforma, nesta segunda-feira.

“A Comissão irá agora investigar os sistemas e políticas de X relacionados com certas suspeitas de infração”, disse o porta-voz Johannes Bahrke numa conferência de imprensa em Bruxelas. "Isso não prejudica o resultado da investigação."

A investigação irá analisar se a X, anteriormente conhecido como Twitter, não terá feito o suficiente para conter a propagação de conteúdos ilegais e se as medidas para combater a "manipulação de informação", especialmente através da sua funcionalidade Community Notes, foram eficazes.

A UE também examinará se a X foi suficientemente transparente com os investigadores e investigará suspeitas de que a sua interface de utilizador, incluindo o seu serviço de subscrição com o sinal azul, tem um “design enganoso”.

“X continua comprometido em cumprir a Lei de Serviços Digitais e está a cooperar com o processo regulatório”, lê-se num comunicado da empresa . “É importante que este processo permaneça livre de influência política e siga a lei. X está focada em criar um ambiente seguro e inclusivo para todos os usuários da nossa plataforma, protegendo ao mesmo tempo a liberdade de expressão, e continuaremos a trabalhar incansavelmente para atingir esse objetivo ."

Uma série de grandes empresas tecnológicas enfrentou um escrutínio mais rigoroso depois da Lei dos Serviços Digitais da UE ter entrado em vigor, no início deste ano, ameaçando sanções de até 6% das suas receitas globais – que podem ascender a milhares de milhões – ou mesmo uma proibição da UE.

Trata-se de um conjunto de regras abrangentes projetadas para manter os usuários seguros on-line e impedir a disseminação de conteúdo prejudicial que seja ilegal, como abuso sexual infantil ou conteúdo terrorista, ou que viole os termos de serviço de uma plataforma, como a promoção de genocídio ou anorexia.

A UE já classificou o X como o pior lugar online para notícias falsas, e as autoridades exortaram o proprietário Musk, que comprou a plataforma há um ano, a fazer mais para limpá-la.

A Comissão Europeia questionou a X sobre a forma como lidou com o discurso de ódio, a desinformação e o conteúdo terrorista violento relacionado com a guerra Israel-Hamas, após o início do conflito.