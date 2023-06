Sissoco Embaló e Simões Pereira mantêm "conversa tranquila" a favor da resolução dos problemas do país

O coordenador da coligação PAI Terra Ranka e o Presidente da Guiné-Bissau encontraram-se nesta terça-feira, 13, pela primeira vez desde as eleições legislativas de 4 de Junho, ganhas por aquele formação.

No final do encontro, Domingos Simões Pereira disse que foi uma visita de cortesia "a convite do Presidente da República" que foi uma "conversa tranquila".

"Passámos em revista toda a situação política e não só, penso que este é o tipo de ambiente que todos nós e todos os guineenses querem, que os diferentes titulares de orgãos de soberania possam criar um ambiente apaziguado, de análise, de ponderação, de debate, para que as decisões sejam no sentido da expectativa dos guineenses", acrescentou o também presidente do PAIGC, que destacou o interesse mútuo em trabalhar a favor da Guiné-Bissau.

Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló, segundo o líder da coligação, concordaram em "criar um quadro institucional" para a resolução das questões do interesse do país.

Sem avançar detalhes da conversa, o antigo primeiro-ministro disse que ambos partilharam as suas visões e preocupações e que o Presidente da República deu o aval a formação de uma equipa de transição que irá trabalhar com o Executivo cessante.