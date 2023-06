PAI Terra Ranka anuncia equipa de transição mas PR lembra que sistema guineense não prevê tal instituto

A coligação vencedora das eleições na Guiné-Bissau, PAI Terra Ranka, disse ter criado um equipa de transição que começa a trabalhar nesta segunda-feira, 12, com o Governo cessante, para tomar medidas urgentes visando resolver a actual situação social e económica do país.

O Presidente da República já respondeu, lembrando que o sistema político do país não tem esta figura, que é tradicionalmente de sistemas presidencialistas, como Estados Unidos, Brasil e Nigéria, por exemplo.

No sábado, 10, no comício de vitória, o líder da coligação anunciou a criação dessa equipa e disse que como primeiras medidas "todas as taxas, impostos, barreiras e impedimentos colocados na comercialização da castanha de caju serão removidos rapidamente para que este produto estratégico possa ser comercializado, permitindo à família guineense ter riqueza, deixando de lado os guineenses que querem ser ricos na base de pobreza dos seus companheiros".



Domingos Simões Pereira apelou a que se reduzam os prazos, dentro da lei, para permitir rapidamente que a Assembleia Nacional Popular seja constituída e consequentemente o novo Governo formado, que "passará a implementar a expectativa do povo guineense, porque não é possível falar de fome e pensar que será combatida, dentro de um ano".



“A fome deve ser combatida agora, baixando os preços de todos produtos da primeira necessidade para que possamos ter uma boa alimentação”, defendeu Simões Pereira, quem propos um diálogo para que os técnicos de saúde nacionais que foram retirados na função pública, "voltem a trabalhar nos hospitais e centros de saúde para salvar vida dos guineenses".

Presidente da República diz que sistema político não permite equipa de transição

Entretanto hoje, em declarações a jornalistas após receber em audiência o presidente do Partido dos Trabalhadores Guineenses, Botche Condé, o Presidente da República afirmou que o país não tem o sistema que permite a criação de equipa de transição.

"A Guiné-Bissau não tem isso. É feita em alguns países, mas só no caso do Presidente da República. Este Governo é legítimo até à tomada de posse do novo Governo. Este Governo pode ainda negociar, fazer e desfazer, de acordo com a Constituição da República", disse Umaro Sissoco Embaló.

Neste momento, aguarda-se a publicação dos resultados definitivos das eleições legislativas que deve acontecer até o dia 18, de acordo com a legislação.

De seguida, há um prazo de 30 dias para a instalação da Assembleia Nacional Popular e posse dos deputados e, de seguida, o Chefe de Estado convidará a força política mais votada, a coligação PAI Terra Ranka, a formar Governo.