Um morto e 11 desaparecidos após deslizamento de terra e inundações repentinas na ilha de Sumatra, na Indonésia

As equipas de salvamento recuperaram o corpo de um homem enterrado debaixo de toneladas de lama e rochas, devido a inundações repentinas e a um deslizamento de terras que se abateu sobre uma aldeia montanhosa na ilha indonésia de Sumatra. As autoridades disseram no domingo que 11 pessoas ainda estão desaparecidas.



Toneladas de lama, rochas e árvores caíram de uma montanha na sexta-feira, na sequência de chuvas torrenciais, atingindo um rio que rebentou as suas margens e destruiu aldeias nas montanhas perto do popular Lago Toba, na província de Sumatra do Norte.



Os socorristas utilizaram escavadoras, cães e, por vezes, as próprias mãos para deslocar os escombros na aldeia mais afetada, enquanto procuravam os mortos e desaparecidos, disse Sariman Sitorus, porta-voz da agência local de busca e salvamento.



Também foram destacados vários mergulhadores equipados com sonar para detetar possíveis vítimas arrastadas para o Lago Toba, disse Sitorus.



Segundo Sitorus, os socorristas retiraram no sábado um corpo coberto de lama na margem do lago, a cerca de 500 metros do Hotel Senior Bakara, que foi devastado. O homem foi identificado como um empregado do hotel.



A Agência Nacional de Gestão de Catástrofes disse que o deslizamento de terras e as inundações repentinas danificaram pelo menos 35 casas, uma igreja, uma escola e um hotel na aldeia de Simangulampe, obrigando cerca de 55 famílias a fugir para um abrigo temporário do governo.



As chuvas sazonais que ocorrem entre outubro e março provocam frequentemente inundações e deslizamentos de terras na Indonésia, um arquipélago de 17.000 ilhas onde milhões de pessoas vivem em zonas montanhosas ou perto de férteis planícies aluviais.



O Lago Toba, com 1.145 quilómetros quadrados, formado por um antigo super vulcão, é um destino turístico popular na ilha de Sumatra e uma das 10 atrações naturais deslumbrantes da Indonésia que o governo pretende desenvolver como pólo de atração para turistas internacionais.