Uige: UNITA exorta novo governador a resolver o problema das estradas e a combater a corrupção

O principal partido da oposição angolana, UNITA, exortou o novo governador do Uíge a prestar especial atenção ao problema das comunicações rodoviárias cuja estado impede o desenvolvimento económico da província.

O novo governador, Sérgio Luther Rascova Joaquim, antigo governante de Luanda, entrou em funções na terça-feira, 2, em substituição de Pinda Simão.

O secretário provincial e deputado da UNITA Félix Simão Lucas disse que entre os problemas a que o novo governador terá que prestar atenção estão as ligações rodóviárias entre os diversos municípios e o setor da justiça.

“Um dos elementos importantes para o desenvolvimento da vida das populações são as vias de acesso, que vão permitir a diversificação da economia a nível local", reforçou, apelando, por outro, a uma governação “transparente” e de combate à corrupção.

Para Simão Lucas a Procuradoria Geral da República no Uíge tem evitado tomar medidas contra personalidades do partido no poder, alegadamente envolvidas e crimes de corrupção.