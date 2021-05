UE furiosa com pirataria aérea Bielorrussa quando emergem detalhes dramáticos

Os líderes europeus prometem punir a Bielorrússia por desviar ilegalmente para Minsk, no domingo, um voo da Ryanair com destino à Lituânia e que tinha a bordo um crítico fugitivo do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko.

A irritação foi alimentada à medida que mais detalhes surgiram nesta segunda-feira dos dramáticos acontecimentos que conduziram ao desvio do avião. O Boeing 737 da Ryanair transportava 171 passageiros e a tripulação tinha descolado de Atenas e sobrevoava a Bielorússia. Foi apenas a momentos de deixar o espaço aéreo bielorrusso quando o capitão foi sinalizado pelo piloto de um jacto MiG-29 bielorrusso para aterrar na capital bielorrussa e não para prosseguir para o destino programado, Vilnius, capital da Lituânia.

Quando o avião aterrou em Minsk, oficiais dos serviços de segurança bielorrussos detiveram Roman Protasevich, blogueiro da oposição de 26 anos, que pode enfrentar uma sentença de morte sob a acusação de ajudar a organizar protestos contra o Presidente Lukashenko. Pouco antes de o avião aterrar, ele deu o seu portátil e telemóvel a um amigo para serem guardados em segurança, disseram os passageiros aos repórteres em Vilnius.

A namorada de Protasevich, Sofia, também foi detida. E surgiram relatos na segunda-feira de outro detido.

O plano de apreensão de Protasevich, que vive no exílio desde 2019, também parece ter envolvido a participação de agentes do KGB bielorrusso, que estiveram presentes no aeroporto de partida em Atenas e embarcaram no avião, de acordo com activistas da oposição.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros grego divulgou uma declaração no domingo descrevendo a aterragem forçada como um "sequestro de Estado" que "colocou em perigo a vida de todos os passageiros a bordo". Esta opinião foi ecoada pelos EUA. O Secretário de Estado Antony Blinken, que apelidou o desvio ilegal numa declaração como "um acto chocante".

Blinken disse que o "regime colocou em perigo a vida de mais de 120 passageiros, incluindo cidadãos dos EUA". Notícias iniciais que sugerem o envolvimento dos serviços de segurança bielorussos e a utilização de aviões militares bielorussos para escoltar o avião são profundamente preocupantes e exigem uma investigação completa", acrescentou Blinken.

Luta a bordo

Numa mensagem publicada antes de deixar Atenas, Protasevich dizia que estava a ser seguido por agentes da KGB. "Isto era uma porcaria suspeita", escreveu ele. "Quando o avião entrou no espaço aéreo bielorrusso, os agentes do KGB iniciaram uma luta com a tripulação da Ryanair, insistindo que havia um dispositivo explosivo improvisado a bordo", Tadeusz Giczan, um editor do site Nexta do activista Telegrama, tweeted.

"Eventualmente a tripulação foi forçada a enviar um SOS, literalmente momentos antes de o avião ter deixado o espaço aéreo bielorrusso. Um MiG-29 descolou e escoltou-o até Minsk", disse ele. Houve também relatos locais de que um helicóptero Mi-24 foi também utilizado na operação.

A Ryanair disse numa declaração que a tripulação também foi informada pelas autoridades de aviação bielorrussas de uma "potencial ameaça à segurança a bordo" e ordenou o avião a voar para Minsk, apesar de Vilnius estar mais perto. Na aterragem, todos os passageiros foram revistados e o voo foi autorizado a retomar a sua viagem cinco horas mais tarde.

O CEO da Rynair, Michael O'Leary, também disse acreditar que agentes do KGB bielorrusso estavam a bordo do voo. Numa entrevista na segunda-feira a uma emissora de rádio britânica, disse: "Parece que a intenção das autoridades era remover um jornalista e o seu companheiro de viagem. Acreditamos que alguns agentes do KGB também saíram no aeroporto (de Minsk)".

Na segunda-feira, verificou-se também que, juntamente com Protasevich e a sua namorada, um cidadão russo a estudar na Universidade Europeia de Humanidades, EHU, na Lituânia, também foi forçado a sair do voo. A EHU exigiu a sua libertação, dizendo que foi detido pelo Comité de Investigação de Minsk em "condições infundadas e inventadas".

Resposta da União Europeia

Os líderes da UE irão discutir hoje o caso numa cimeira. O Presidente do Conselho Europeu Charles Michel afirmou em declaração: "O incidente não ficará sem consequências".

"Possíveis sanções" estariam sobre a mesa, disse o seu porta-voz. Estas poderiam incluir a proibição de as companhias aéreas bielorrussas sobrevoarem os Estados da UE ou aterrarem nos aeroportos do bloco e a suspensão de todos os voos das companhias aéreas da UE através do espaço aéreo bielorrusso. O trânsito terrestre da Bielorússia para a UE poderia também ser proibido, dizem os funcionários da UE.

Desde as eleições presidenciais de Agosto de 2020 na Bielorrússia, que foram oficialmente ganhas por Lukashenko, mas foram amplamente condenadas como tendo sido manipuladas e provocado enormes protestos em toda a Bielorrússia, a UE impôs uma série de sanções ao país

Os procuradores lituanos dizem que estão a lançar uma investigação criminal sobre o sequestro e estão a considerar apresentar acusações de terrorismo. O primeiro-ministro lituano disse aos repórteres que os procuradores entrevistaram passageiros e tripulação aquando da sua chegada a Vilnius. "A situação sem precedentes terá de ser investigada muito a fundo", disse Ingrida Simonyte.

As emissoras públicas bielorrussas disseram que os oficiais de segurança só descobriram que Protasevich estava no voo depois da sua namorada ter enviado uma foto dele a outro bloguista activista.

Protasevich, que costumava trabalhar para o canal de Telegramas Nexta, mas mudou recentemente para outra aplicação de mensagens da oposição, esteve em Atenas para cobrir uma visita à Grécia da líder da oposição bielorussa Svetlana Tikhanovskaya.

"É absolutamente óbvio que esta é uma operação dos serviços especiais para sequestrar um avião a fim de deter a activista e bloguista Roman Protasevich", disse a opositora bielorrusa. "Nem uma única pessoa que sobrevoa a Bielorrússia pode ter a certeza da sua segurança", acrescentou ela numa declaração.

Das 171 pessoas que embarcaram em Atenas, apenas 165 aterraram em Vilnius, de acordo com as autoridades lituanas. Protasevich, a sua namorada e o estudante da EHU sãotrês dos seis que não prosseguiram para Vilnius.

Os outros três são provavelmente agentes do KGB bielorrusso, dizem as autoridades lituanas, mas há também notícias locais de que pelo menos dois eram russos, o que suscita especulações nos meios de comunicação social da oposição bielorrussa de que poderiam ter sido agentes dos serviços secretos russos.