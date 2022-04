UE apela a mais sanções contra a Rússia depois de acusações de atrocidades na Ucrânia

A Rússia enfrenta uma crescente condenação internacional devido a relatos de possíveis crimes de guerra cometidos por forças russas no subúrbio de Bucha, em Kyiv, e em outras partes da Ucrânia.

Num post no Twitter de 3 de Abril, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que Moscovo enfrentará "mais sanções da UE".



Michel disse estar "chocado com as imagens assustadoras de atrocidades cometidas pelo exército russo na região libertada de Kyiv".

A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, disse em comunicado que o seu governo tem visto "cada vez mais evidências de actos terríveis das forças invasoras em cidades como Irpin e Bucha".



O presidente da Câmara de Bucha, Anatoly Fedoruk, disse em 2 de Abril que cerca de 300 civis locais foram baleados durante o período em que a cidade foi ocupada pelas forças russas. Cerca de 280 foram supostamente despejados numa vala comum, enquanto o restante foi deixado nas ruas.



Imagens em movimento e gráficas dos corpos foram distribuídas nas redes sociais.



"Estas são as consequências da ocupação russa", disse Fedoruk.



A Rússia não respondeu aos relatos.



O presidente da Câmara de Kyiv, Vitali Klitschko, disse ao jornal alemão Bild que "o que aconteceu em Bucha e outros subúrbios de Kyiv só pode ser descrito como genocídio". Ele disse que o presidente russo, Vladimir Putin, era o responsável.



O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dymtro Kuleba, disse que o "massacre de Bucha foi deliberado". "Exijo novas e devastadoras sanções do G7 AGORA", escreveu Kuleba num post de 3 de Abril no Twitter, referindo-se às principais economias do Grupo dos Sete.



As acusações de supostas atrocidades surgiram quando as forças russas recuaram das suas posições ao redor de Kyiv e nas cidades do norte de Chernihiv e Kharkiv.



A Human Rights Watch (HRW), com sede em Nova Iorque, disse em 3 de Abril que "documentou vários casos de forças militares russas cometendo violações das leis de guerra contra civis em áreas ocupadas das regiões de Chernihiv, Kharkiv e Kyiv, Ucrânia."



A ONG disse que, em 4 de Março, as forças russas em Bucha alvejaram na cabeça de pelo menos um homem.



Truss disse em 2 de Abril que estava "chocada com as atrocidades em Bucha e em outras cidades da Ucrânia" e prometeu que os responsáveis seriam processados.



No Twitter, Charles Michel disse que a União Europeia está a ajudar a Ucrânia "na recolha de provas necessárias para processos em tribunais internacionais".



O Tribunal Penal Internacional já havia aberto uma investigação sobre supostos crimes de guerra cometidos por forças russas na Ucrânia.



O relatório da Human Rights Watch incluiu várias alegações de estupro, dois casos de execuções sumárias envolvendo sete vítimas e outros casos de ameaças e violência contra civis.



"Os casos que documentamos representam crueldade e violência indescritíveis e deliberadas contra civis ucranianos", disse Hugh Williamson, diretor da HRW para Europa e Ásia Central.