Ucrânia: Zelenskyy adverte que a Europa enfrenta um inverno difícil com cortes de combustível russos

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy adverte os países europeus para esperarem um Inverno difícil, enquanto a Rússia corta as suas exportações de petróleo e gás natural para retaliar pelo seu apoio ao governo de Kyiv na sua luta contra a invasão russa de seis meses.



"A Rússia está a preparar um golpe de energia decisivo em todos os europeus para este Inverno", disse ele no seu discurso num vídeo de sábado à noite, depois de Moscovo ter encerrado, no início do dia, um gasoduto principal para o continente.



Moscovo justifica as suas rupturas de energia com questões técnicas, bem como sanções económicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados contra a Rússia. Mas os países europeus que enviaram munições para o governo de Kyiv e ajudaram a treinar os seus combatentes acusaram a Rússia de usar o fornecimento de energia, que compraram a Moscovo, como uma arma.



Alguns analistas de guerra afirmam que a escassez de combustível e o aumento do custo de vida poderiam salientar a determinação ocidental em apoiar a Ucrânia. Moscovo diz que planeia manter fechado o gasoduto Nord Stream 1, a sua principal conduta de gás para a Alemanha, e o Grupo dos Sete, ou G-7, as principais economias democráticas disseram que limitariam o preço das exportações de petróleo russo para limitar os seus lucros que ajudam a financiar a guerra.



O Kremlin, por sua vez, disse que não venderia petróleo a nenhum país que implementasse o limite.



O Chanceler alemão Olaf Scholz prometeu no domingo que a Alemanha conseguiria passar o Inverno, dizendo numa conferência de imprensa em Berlim, "a Rússia já não é um parceiro energético fiável".



A esposa de Zelenskyy, a primeira dama Olena Zelenska, disse à BBC que se apercebeu que os preços mais altos dos combustíveis estão a impor sacrifícios aos europeus, mas que eles vêm com um preço adicional para a sua pátria.



"Compreendo que a situação é muito difícil", disse ela. "Os preços também estão a subir na Ucrânia. Mas, para além disso, o nosso povo está a morrer... Portanto, quando começa a contar cêntimos na sua conta bancária ou no seu bolso, fazemos o mesmo e contamos as nossas baixas".



No sábado, o Comissário da Economia da União Europeia Paolo Gentiloni disse que a Europa está "bem preparada para resistir à utilização extrema da arma de gás pela Rússia", devido à sua capacidade de armazenamento e medidas de conservação de energia, mesmo que a Rússia decida parar todas as entregas de gás natural.



"Não temos medo das decisões de Putin; estamos a pedir aos russos que respeitem os contratos, mas se não o fizerem, estamos prontos a reagir", disse Gentiloni à margem de um fórum económico em Itália.



Gentiloni disse que o armazenamento de gás na União Europeia "está actualmente em cerca de 80%, graças à diversificação dos abastecimentos", embora a situação varie em cada país.



O gigante russo da energia Gazprom disse que não podia retomar o fornecimento de gás natural à Alemanha, poucas horas antes de ser colocado para reiniciar as entregas através do gasoduto Nord Stream 1. A Rússia culpou uma falha técnica no gasoduto pela mudança, que é susceptível de agravar a crise energética da Europa.



O porta-voz da Comissão Europeia Eric Mamer disse sexta-feira no Twitter que a Gazprom agiu sob "pretensões falaciosas" para encerrar o gasoduto.



O fabricante de turbinas Siemens Energy, que fornece e mantém algum do equipamento do gasoduto, disse na sexta-feira que não havia razão técnica para parar o transporte de gás natural.



Moscovo culpou as sanções ocidentais que entraram em vigor depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia por dificultar a manutenção do gasoduto. A Europa acusa a Rússia de usar a sua influência sobre os fornecimentos de gás para retaliar contra as sanções europeias.