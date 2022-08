Ucrânia: Novo bombardeamento perto da Central Nuclear de Zaporizhzhia

Projécteis de artilharia atingiram a cidade de Nikopol, no sul da Ucrânia, no início deste domingo (21), não muito longe da Central Nuclear de Zaporizhzhia, numa altura em que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy alerta que a Rússia pode tentar fazer "algo particularmente cruel" quando a invasão chega ao sexto mês.

A Rússia atingiu locais perto de Odesa, o principal porto ucraniano do Mar Negro e centro de exportação de cereais. Mas o bombardeamento de Nikopol foi de particular preocupação, com o governador regional ucraniano Valentyn Reznichenko a publicar no aplicativo de mensagens Telegram que 25 projécteis de artilharia atingiram a cidade, incendiando uma instalação industrial e cortando a energia para três mil pessoas.

Os combates perto da Central Nuclear de Zaporizhzhia e o ataque de mísseis de sábado à cidade de Voznesensk, no sul da Ucrânia, não muito longe da segunda maior instalação atómica da Ucrânia, provocou temores entre os líderes mundiais de um acidente nuclear.

A invasão da Rússia a Ucrânia atinge a marca de seis meses, nesta quarta-feira, dia do 31º aniversário da independência da Ucrânia.

Zelenskyy disse no seu discurso nocturno no sábado: “Devemos estar cientes de que esta semana a Rússia pode tentar fazer algo particularmente desagradável, algo particularmente cruel. Assim é o nosso inimigo. Mas em qualquer outra semana durante esses seis meses, a Rússia fez a mesma coisa o tempo todo – repugnante e cruel”.

A guerra entre os países vizinhos, que dura desde a invasão da Rússia a 24 de Fevereiro, matou milhares de combatentes de ambos os lados e civis ucranianos, e forçou a fuga de milhões de ucranianos para a parte ocidental do país, longe da batalha da frente.

Zelenskyy disse: “Lembro-me do que vários ‘conselheiros’ me disseram e me aconselharam na época. ... Eu sei que muitos deles agora se envergonham das palavras que foram ditas então. ... Os ucranianos provaram que nosso povo é invencível, nossos defensores são invencíveis.

Vulnerabilidade da Rússia

As defesas aéreas russas derrubaram um drone na Crimeia, no sábado, disseram autoridades russas. Foi o segundo incidente desse tipo na sede de sua frota do Mar Negro, em três semanas.

Oleg Kryuchkov, assessor do governador da Crimeia, também disse, sem dar mais detalhes, que “ataques de pequenos drones” desencadearam defesas aéreas no oeste da Crimeia.

A Rússia considera a Crimeia seu território, mas as autoridades ucranianas nunca aceitaram a anexação, em 2014.

Mikhail Razvozhaev, governador de Sebastopol, disse que o drone que foi derrubado caiu no telhado da sede da frota russa, mas não causou vítimas ou grandes danos.

Razvozhaev postou um novo comunicado no Telegram na noite de sábado pedindo aos moradores que parem de filmar e divulgar fotos do sistema antiaéreo da região e seu funcionamento, informou a agência de notícias Reuters.

O incidente sublinha a vulnerabilidade das forças russas na Crimeia. No início deste mês, explosões numa base aérea russa destruíram nove aviões de guerra russos.

Na semana passada, uma explosão atingiu um depósito de munições russo na Crimeia. Um ataque de drone na sede do Mar Negro, a 31 de Julho, feriu cinco pessoas e forçou o cancelamento da celebração do Dia da Marinha da Rússia.

As autoridades ucranianas não reivindicaram a responsabilidade por nenhum dos ataques, mas Zelenskyy se referiu indirectamente a eles no sábado, dizendo que havia uma antecipação do aniversário da independência ucraniana do regime soviético na próxima semana.

"Você pode literalmente sentir a Crimeia no ar este ano, que a ocupação lá é apenas temporária e que a Ucrânia está de volta", disse.

Temores nucleares intensificados

Durante semanas, bombardeamentos ao redor da central de Zaporizhzhia aumentaram temores de um desastre nuclear.

No sábado, Voznesensk, que fica a cerca de 30 quilómetros da central nuclear de Pivdennoukrainsk, a segunda maior da Ucrânia, foi atingida por um míssil russo, reportou a Reuters, citando Vitaliy Kim, governador regional de Mykolaiv.

Kim disse no Telegram que o míssil feriu pelo menos nove pessoas e danificou casas num bloco de apartamentos em Voznesenk.

A estatal Energoatom, que administra todos os quatro geradores de energia nuclear ucraniana, chamou o ataque a Voznesensk de "outro acto de terrorismo nuclear russo".

"É possível que este míssil tenha sido apontado especificamente para a central nuclear de Pivdennoukrainsk, que os militares russos tentaram recuperar no início de março", disse a Energoatom em comunicado.

A Ucrânia pediu às Nações Unidas e a outras organizações internacionais que forcem a Rússia a deixar a fábrica de Zaporizhzhia, que ocupa desde Março, mesmo enquanto técnicos ucranianos operam a fábrica.

Enerhodar, uma cidade perto da central, recentemente viu repetidos bombardeios, com Moscovo e Kyiv trocando acusações.

Há mais de uma semana que estão em andamento conversações para agendar uma visita à central pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA)

Numa chamada de telefone, na sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, disse ao presidente francês Emmanuel Macron que a Rússia permitiria a entrada de inspectores internacionais na fábrica.

O chefe da AIEA, Rafael Grossi, "recebeu declarações recentes indicando que tanto a Ucrânia quanto a Rússia apoiaram o objectivo da AIEA de enviar uma missão" à fábrica.

Há uma preocupação crescente na Europa de que bombardeios em torno de Zaporizhzhia possam resultar numa catástrofe pior do que o desastre nuclear de Chernobyl em 1986.