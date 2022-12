Ucrânia: Bebé de um ano removido de escombros em Kryvyi

Trabalhadores de emergência retiraram o corpo de um rapaz de 1 ano dos escombros de um edifício de apartamentos na cidade central ucraniana de Kryvyi Rih, na sequência de um ataque de mísseis russos.



Os ataques russos de longo alcance contra as infra-estruturas da Ucrânia têm acontecido, à medida que o Presidente russo Vladimir Putin conclui reuniões com os seus comandantes das forças armadas, procurando propostas sobre como pensam que a invasão russa da Ucrânia deve avançar, diz o Kremlin.



O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha afirmou numa actualização dos serviços secretos no sábado: "Nos últimos dias, tem havido um aumento na campanha russa de ataques de longo alcance contra as infra-estruturas nacionais críticas da Ucrânia".



O ministério tweeted, "As ondas de greves consistiram em grande parte em mísseis de cruzeiro lançados por via aérea e marítima, mas quase de certeza que também incluíram veículos aéreos não tripulados (UAV) fornecidos pelo Irão a partir da região russa de Krasnodar".



"Anteriormente, estes UAV tinham sido lançados principalmente a partir de locais dentro da Crimeia ocupada", disse o ministério. "A mudança do local de lançamento deve-se provavelmente a preocupações da Rússia sobre a vulnerabilidade da Crimeia, ao mesmo tempo que é conveniente para reabastecimento com a chegada provável de armas à Rússia, em Astrakhan".



Os Estados Unidos prestarão assistência adicional de segurança à Ucrânia, disse John Kirby, Coordenador do Conselho de Segurança Nacional para as Comunicações Estratégicas, à VOA, numa entrevista na sexta-feira.



Questionado se Washington daria ouvidos ao aviso da Rússia para não entregar mísseis sofisticados de defesa aérea Patriot ou arriscar as consequências, Kirby respondeu: "A Rússia não ditará aos Estados Unidos ou a qualquer outro país que assistência de segurança prestamos à Ucrânia".



O funcionário norte-americano disse que Washington está "em sintonia com os ucranianos, falando com eles quase todos os dias sobre quais são as suas necessidades, e certificando-se de que estamos a responder da melhor forma a essas necessidades".



Kirby enfatizou que as capacidades de defesa aérea estão a tornar-se uma exigência principal dos militares ucranianos após os ataques aéreos "sem precedentes" da Rússia com mísseis de cruzeiro e os drones iranianos "de que acabámos de ver novamente nas últimas 12 a 18 horas".



Kirby disse que o objectivo de Washington é ajudar a Ucrânia a ter sucesso no campo de batalha da forma que o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy achar conveniente. Os EUA, disse ele, não ditam à Ucrânia como defender o seu território.



No seu discurso em vídeo, sexta-feira, Zelenskyy disse que a Rússia ainda tinha mísseis suficientes para ataques mais maciços como o que lançou no início do dia contra a rede eléctrica da Ucrânia.



"Seja o que for que os adoradores de foguetes de Moscovo estejam a contar, ainda não vai mudar o equilíbrio do poder nesta guerra", disse ele num discurso em vídeo.



Na quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia avisou os EUA que se enviasse mísseis sofisticados de defesa aérea Patriot para a Ucrânia, Moscovo consideraria uma "manobra provocatória" que poderia suscitar uma resposta do Kremlin.